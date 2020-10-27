Экономист: США оказывают ЕС медвежью услугу, запрещая «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/f1d6a430-183f-11eb-8e07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что Соединённые Штаты оказывают Евросоюзу медвежью услугу, пытаясь избавить от «газовой зависимости» от России. Вашингтон намерен наложить санкции на тех, кто будет помогать достраивать «Северный поток — 2».

Всё, что сейчас происходит на международной арене с точки зрения здравого смысла и интереса европейских стран, удивительно. Непонятно, о какой зависимости может идти речь, если Евросоюз получает товар дешевле, а продукция этих государств становится конкурентоспособной за счёт снижения себестоимости составной части производств химической промышленности и энергии, — приводит ФБА «Экономика сегодня» слова Дудчака.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны Соединённых Штатов.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов Америки анонсировал решение расширить в ближайшем будущем санкции против газопровода «Северный поток — 2». Если пакет документов утвердят, то под новые ограничения могут попасть компании, помогающие модернизировать или устанавливать оборудование на суда, используемые для укладки труб, писал NEWS.ru.