Экономист: РФ потратит на восстановление Украины сотни миллиардов долларов

Восстановление Украины после боевых действий обойдётся России в несколько сотен миллиардов долларов, рассказал NEWS.ru кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. По его словам, на это будет уходить несколько процентов ВВП страны.

Я думаю, сумма [трат России на восстановление Украины] будет порядка нескольких сотен миллиардов долларов. Вопрос будет заключаться в том, за сколько лет это будет потрачено. Понятно, что не один год. В принципе, это будет несколько процентов ВВП, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что точнее сказать сейчас трудно, потому что «всё только начинается».

24 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия станет восстанавливать Мариуполь, разрушенный в ходе боевых действий. Он отметил, что строители в городе появятся после окончания военной операции.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Турчака «инициативой на партийном уровне». По его словам, на этот счёт пока нет никакой официальной позиции.