Турчак заявил, что Россия восстановит Мариуполь

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия станет восстанавливать Мариуполь. В ходе общения с жителями Донбасса, которые находятся в пункте временного размещения в посёлке Володарское в ДНР, он отметил, что строители в городе появятся после окончания спецоперации, сообщает РИА Новости.

Россия будет всё восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и всё сделаем. Всё восстановим, — подчеркнул политик.

Он добавил, что жители Мариуполя, а также других сёл и городов, которые прибывают в пункты временного размещения, могут выбирать, где остаться.

В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда, — пояснил Турчак.

Ранее стало известно, что чеченские бойцы сообщили Рамзану Кадырову: они зачистили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним флаг своего региона. По словам главы Чечни, оставшиеся в живых бандиты не стали защищать объект и пустились наутёк. Кроме того, другие подразделения чеченских сил продолжают зачистку города от националистов.