Песков оценил слова Турчака о восстановлении Россией Мариуполя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «инициативой на партийном уровне» слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о том, что Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, на этот счёт пока нет никакой официальной позиции.

[Турчак] высказывает партийные соображения, свои соображения, партия инициативна, она живо реагирует на всё происходящее, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Турчак заявил, что Россия станет восстанавливать Мариуполь вместе с горожанами. В ходе общения с жителями Донбасса он отметил, что строители появятся в городе после окончания спецоперации.

Турчак добавил, что для жителей Мариуполя, а также других сёл и городов, которые прибывают в пункты временного размещения в ДНР и в Ростове, создаются все условия, в том числе для обучения детей в школах.