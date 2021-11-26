«Его осуществляет Зеленский»: Цеков о возможном госперевороте на Украине

Госпереворот на Украине уже целый год осуществляет сам президент страны Владимир Зеленский, пытаясь установить авторитарный режим, заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что политик фактически наделил Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) полномочиями законодательного, судебного и карательного органов. Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера о готовящемся 1 декабря госперевороте.

Он (Владимир Зеленский. — NEWS.ru) этот госпереворот осуществляет уже целый год, пытаясь установить авторитарный режим. Распределил полномочия, дал возможность Совету нацбезопасности и обороны Украины [фактически стать] законодательным, судебным и карательным органом. Фантазия, не фантазия, может, какая-то информация у него есть, но он, конечно, уже понимает, что теряет рейтинг и уважение, — отметил сенатор.

Цеков добавил, что переизбраться на второй срок Зеленский, скорее всего, не сможет. Собеседник считает, что глава Украины «может досрочно улететь с должности».

По мнению президента Украины, возможный переворот готовит в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Политик уверен, что на подобные мероприятия планировалось выделить миллиарды долларов. Несмотря на полученные сведения, сам Зеленский отметил, что не верит в госпереворот и в то, что Ахметов примет в нём участие. По мнению Зеленского, окружение предпринимателя втягивает его в войну с президентом и государством.