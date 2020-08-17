Пойдёт ли Кремль на перенос единого дня голосования

Несмотря на отмену большинства ограничительных мер, коронавирус никуда не делся: люди всё ещё попадают в больницы в большом количестве. А с наступлением осени, как ожидают многие эксперты, ситуация будет ухудшаться и может поставить под угрозу проведение Единого дня голосования, который назначен на 13 сентября. Тем более прецедент в мире есть.

В последнее время мы живём коронавируса не чуя: люди массово летают на море, пускай пока лишь на Чёрное, активно гуляют, толпятся в торговых центрах, барах, ходят на футбол, в кино. Границы между странами постепенно открываются. А тем временем ежедневно в мире COVID-19 обнаруживают у четверти миллиона человек. У пяти тысяч ежедневно — в России. При этом многие эксперты ожидают, что с наступлением осени эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. И тут впору вспомнить, что на 13 сентября в России назначен единый день голосования, входе которого должны выбрать 18 губернаторов, 11 составов региональных заксобраний и 22 городские думы. А что если с приходом дождей заболеваемость начнёт резко расти?

Сегодня именно из-за роста выявленных случаев коронавируса в городе Окленде власти Новой Зеландии приняли решение перенести парламентские выборы с 19 сентября на 17 октября. Вспышка по-новозеландски — это 62 случая в стране после пяти подряд дней с показателем ноль заболевших.

Кроме того, ещё совсем недавно за перенос президентских выборов в США активно выступал Дональд Трамп. В соцсетях он предлагал отложить их «до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать». Однако позже был вынужден сменить риторику, настаивая лишь на том, что люди должны высказывать своё мнение лично, на участках, а не по почте.

Я не хочу задержки [в проведении выборов]. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали, и выборы ничего не значат, — заявил он.

Ну и нельзя забывать, что голосование по поправкам в Конституцию перенесли с 22 апреля на 1 июля.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сам по себе перенос единого дня голосования выглядит хорошим сценарием для власти. Недовольство, вызванной коронавирусными ограничениями и недостаточной, по мнению многих россиян, поддержкой населения ещё не улеглось. Кроме того, в эфире федеральных телеканалов в последнее время много протестных сюжетов: столкновения в США, протесты в Хабаровске, массовые демонстрации в Белоруссии. Да ещё и степень готовности руководства многих регионов к выборам вызывает вопросы, как отмечала в разговоре с NEWS.ru политтехнолог Алёна Август.

Многие растратили все силы во время борьбы за Конституцию, а после, конечно, надо было по-русски хорошенько отдохнуть — недельку-две. В результате люди впервые задумались о том, что на носу выборы где-то 15 июля. И я не знаю регионов, где планомерная подготовка началась хотя бы за год до выборов, — сказала она.

Не исключали такого развития событий и в ЦИК: весной секретарь Центризбиркома Майя Гришина, оценивая перспективу переноса ЕДГ-2020, отмечала, что «если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна». Правда, она делала важную оговорку, что такое решение должно быть принято до середины июля.

Против этого сценария говорит всё та же история с плебисцитом по поправкам: несмотря на пандемию, его всё же решили провести первого июля, для чего были разработаны строгие меры безопасности, опробованы многодневное и дистанционное голосование. И теперь все эти инструменты в руках избирательных комиссий есть, так что технически они готовы провести выборы даже при росте заболеваемости. Так что вопрос только в том, не захотят ли использовать коронавирусную статистику в политических целях в Кремле.