Для чего Дегтярёв собирает Народный совет

Новый губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв продолжает выстраивать свой политический фундамент. Ему достался очень сложный регион — притом что управленческий опыт у него минимальный, если вообще имеется. Да, он был юной звездой ЛДПР, ему покровительствовал лично Владимир Вольфович, однако теперь Дегтярёву предстоит самостоятельно принимать важные решения и он уже не может спрятаться ни за чью спину. То, что он много лет был депутатом, конечно, лучше, чем ничего, однако для руководства огромным краем, размером больше любого европейского государства, этого явно недостаточно. Как выстраивать свою команду, управлять бюджетом — всё это и сотни других вещей ему только предстоит осваивать.

Однако речь идёт об обычных вещах в работе губернаторов, хотя Хабаровский край — край необычный. После ареста его предшественника Сергея Фургала там не утихают волнения, митинговая активность в той или иной форме продолжается. При этом ему надо думать не только о своем избрании в следующем году, но и об удержании вверенного ему региона в спокойствии — то есть решить двойную политическую задачу.

Разумеется, кремлёвская администрация дала ему карт-бланш на многие действия. В инспекционную поездку премьера Михаила Мишустина по Дальнему Востоку специальным пунктом ввели встречу тет-а-тет с Михаилом Дегтярёвым (хотя глава правительства благоразумно в сам Хабаровск не заехал), на которой он получил заверения от центра в содействии и помощи в решении различных вопросов, в том числе « решения проблем обманутых дольщиков в Хабаровском крае, возведения школы на 1100 мест в микрорайоне „Строитель“ в Хабаровске и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре».

Однако это всё обещания, которые воплотятся в жизнь не прямо сейчас. Да и перечисленные в информационном сообщении объекты не фигурируют в требованиях митингующих. Не это им надо.

Михаил Дегтярёв Руслан Торубаров/khabkrai.ru

И вот тут в дело вступает Дегтярёв-политик. Сам ли, с подачи ли своих технологов, но он предложил идею Народного совета. Она была вброшена им почти месяц назад, а теперь получила конкретное оформление. Как говорится на официальном сайте администрации Хабаровского края, «Народный совет формируется из числа граждан, представителей общественных, научных и иных организаций, представителей средств массовой информации, членов региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований»... Попасть в Совет можно несколькими способами. Один из них — по итогам рейтингового голосования на портале «Голос 27». Там можно зарегистрироваться, разместить свои данные и прикрепить необходимые документы. Для включения в состав Народного совета необходимо набрать не менее 250 голосов в поддержку.

Также у граждан есть возможность заручиться очной поддержкой своих единомышленников и представить подписной лист оценочной комиссии. В нём должно быть не менее 100 подписей. Кроме того, активные блогеры, которые имеют в своих аккаунтах социальных сетей не менее 50 тысяч подписчиков, могут написать заявление на включение в состав Народного совета. Своих представителей могут выдвинуть общественные советы при органах исполнительной власти и муниципальных образований. Кроме того, в состав Народного совета будут включены граждане по личному приглашению главы региона.

Таким образом, создаётся своего рода смягчающая прокладка между властью и обществом, призванная поглощать в себя возможные конфликты, не допуская их вынесения наружу, в публичную плоскость. Недовольным активистам предоставляется альтернатива — либо и дальше ходить митинговать безо всяких реальных достижений, либо включиться в проект администрации края с перспективой добиться конкретных результатов.

Разумеется, никто не обещает ни должностей, ни постов, ни даже обязательств учитывать предложения членов Народного совета в своей работе. Совет — это всего лишь аморфная совещательная структура. Когда в 2011-м губернатором Тульской области назначили Владимира Груздева, он объявил об инициативе народного «правительства». Это были совсем иные полномочия и иные ставки. Там люди могли реально стать министрами, пусть и второстепенными. Народное правительство вызвало немалый отклик, и сотни туляков бомбардировали администрацию своими резюме для конкурса, ибо победитель определялся голосованием.

Разумеется, спустя несколько месяцев про народное правительство все благополучно забыли, но на момент своего объявления инициатива имела мощный эффект и, видимо, «пошла в народ», всплыв теперь в Хабаровском крае в усечённом виде. Почему Дегтярёв не решился на народное правительство, ограничившись Советом, неясно. Наверное, он опасается прихода во власть радикалов с улицы, неподготовленных некомпетентных людей. Возможно, хочет лично формировать команду из доверенных кадров.

Насколько удачна идея с Народным советом? С одной стороны, она показывает, что власть готова считаться с населением и хочет его услышать. Это, безусловно, работает ей в плюс. С другой, полномочия совета не определены и в любом случае минимальны. Так что, протестующие могут увидеть в этом подвох, желание заманить их с улиц в тишь чиновных кабинетов, где уже легко можно будет по одиночке с ними договариваться. В любом случае надо дождаться начала работы Народного совета, чтобы делать первые выводы. Тогда уже будет ясен КПД политтехнологического проекта губернатора-элдэпээровца.