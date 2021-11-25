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Лидер Соединённых Штатов Джо Байден стал лояльнее относиться к российскому газопроводу «Северный поток — 2» назло партии республиканцев, заявил американист Рафаэль Ордуханян. Ещё одной причиной, по его мнению, стало желание наладить отношения с Германией, которой невыгодна блокировка трубопровода, пишут «Народные Новости».

У демократов выработалась повестка по снятию санкций или недопущению новых ограничений по СП-2. То есть если бы республиканцы в своё время были за проект, поверьте, Байден сейчас говорил бы, как...