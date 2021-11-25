Депутаты Мособлдумы поддержали законопроект об обязательных QR-кодах
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:59, 25 ноября 2021
Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press
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В Московской областной думе депутаты большинством голосов высказали поддержку законопроекту «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Документ предусматривает посещение общественных мест и передвижение на транспорте при наличии QR-кодов, сообщает ТАСС. За отдали голоса 32 депутата, 10 — проголосовали против, двое воздержались.
Комитет (по соцполитике и здравоохранению — NEWS.ru), понимая и соглашаясь, что законопроект необходимо поддержать, всё же считает, что требуется внесение изменений в представленную редакцию, доработка данного законопроекта. <...> Подчеркну, что проект закона необходимо принимать, — заявил на заседании регионального парламента председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.
Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах 12 ноября. Установлено, что при его принятии данные меры продлятся до 1 июня 2022 года. Они коснутся правил посещения общественных мест, магазинов, спортивных и развлекательных центров, заведений общепита. Также предъявить код необходимо будет пассажирам при исползовании железнодорожного и авиатранспорта. Первое слушание состоится в Госдуме в декабре.
Ранее законопроект поддержали члены парламентов Башкирии, Ингушетии, Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Нижегородской областей, Татарстана и Приморского края.