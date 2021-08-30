«Блеф»: депутат оценил слова украинского политика о наступлении в Донбассе

Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о «контрнаступлении» Киева в Донбассе в случае «нападения» россиян — «не больше чем блеф». То же касается и фразы Арестовича о причинах, по которым Украина не закрывает границы с Россией.

Никто ни на кого не нападает. Россиян там нет. Где Россия, где это (конфликт в Донбассе. — NEWS.ru)? Это внутренний конфликт Украины, [слова Арестовича] — это очередной пиар-шаг. <...> Там не двойные, там тройные стандарты. Всё это понятно. В любом случае, для Украины все эти заявления — не больше чем блеф, — подчеркнул Чепа.

Парламентарий также рассказал о возможных итогах переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Политик отметил, что представитель Киева не добьётся того, на что рассчитывает. Он подчеркнул, что глава Белого дома не собирается давать конкретных обещаний. 31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. Перед разговором с лидером США президент Украины побеседует с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Накануне Арестович заявил, что Украина не станет разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу, поскольку в этом нет выгоды для Киева. Эксперт отметил, что РФ является пятым по объёмам торговым партнёром Киева и прекращение контактов не является рациональным шагом.

При этом Арестович отметил, что Киев стремится уменьшить зависимость от России и это уже заметно, поскольку когда-то она была первым партнёром Украины, но сегодня опустилась на пятое место.

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