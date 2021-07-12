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В Киеве объяснили, почему не закроют границу с Россией

00:13, 31 августа 2021
В Киеве объяснили, почему не закроют границу с Россией Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Украина не станет разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу, поскольку в этом нет выгоды для Киева. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам Арестовича, Россия является пятым по объёмам торговым партнёром Украины и прекращение контактов не является рациональным шагом.

Мир сложным образом устроен. Даже если мы всё это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: «Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?». Если мы начинаем взвешивать негативные последствия для общества, государства и позитивные, то, несмотря на то, что недоразумение, вроде же воюем, но в мире это не чудо, — подчеркнул советник.

В качестве примера «сложных» отношений он привёл Иран и Ирак. По словам Арестовича, две страны воевали 80 лет, однако так и не разорвали дипломатические отношения.

При этом Арестович отметил, что Киев стремится уменьшить зависимость от России и это уже заметно, поскольку когда-то она была первым партнёром Украины, но сегодня опустилась на пятое место.

Ранее на Украине назвали «подходящий момент» для захвата Крыма.

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