На Украине назвали «подходящий момент» для захвата Крыма

Экс-депутат Верховной рады Украины Степан Хмара призвал власти страны дождаться «подходящего момента» и захватить Крым силой. Своё предложение он озвучит в эфире «Четвёртого канала».

По мнению бывшего законодателя, такой момент может наступить к том случае, если Киев денонсирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива. В этом случае Россия «ослабнет», считает Хмара.

Немедленно нужно отменять — это будет шаг к возвращению наших территорий, — заявил политик.

Упомянутый документ был ратифицирован в 2004 году. По условиям договора, Азовское море отнесено к категории внутренних вод РФ и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод не позволяет иностранным военным кораблям заходить туда без согласия стран, которым эти воды принадлежат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы.