В Госдуме предсказали итог переговоров Байдена и Зеленского

Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал NEWS.ru о возможных итогах переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Политик отметил, что представитель Киева не добьётся того, на что рассчитывает. Он подчеркнул, что глава Белого дома не собирается давать конкретных обещаний.

Учитывая то, как начинаются переговоры, Зеленский не добьётся того, на что рассчитывает, а Байден не очень, мне кажется, стремится давать какие-то обещания. Тем более, что всё происходит на фоне провала в Афганистане. Я думаю, что Байдена сегодня волнуют несколько другие вопросы, чем Украина. Не знаю, как «для галочки», но, скорее всего, это может пройти довольно-таки формально, потому что на переговорах долго настаивала Украина и в этих переговорах больше нуждается Зеленский, — заявил парламентарий.

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. Перед разговором с лидером США, президент Украины побеседует с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее сообщалось о переносе встречи глав Украины и США уже во второй раз. Первоначально они должны были встретиться 30 августа. В Киеве перенос даты связали с расширением программы визита Зеленского за океан. Также стало известно, что из-за того, что правительство США не выполнило данные Владимиру Зеленскому обещания, его встреча с президентом США Джо Байденом не выглядит перспективной. Об этом заявил колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза. Он считает, что Украина хоть и получила от администрации Трампа займы Международного валютного фонда и противотанковое вооружение, в целом Украине помощь лишь обещают.