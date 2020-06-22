Депутат из Ярославля заявил в СК на Дудя за пост о поправках в Конституцию

https://static.news.ru/photo/d9eb85ea-b483-11ea-afd1-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дудь Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский написал заявление в Следственный комитет на журналиста Юрия Дудя. Поводом для обращения стал пост с мнением о поправках в Конституцию. Дудь считает, что они принимаются ради того, чтобы дать «Путину возможность остаться у власти до 2036 года». В этом ярославский парламентарий увидел публичное оскорбление президента.

Кто-то против поправок — да пожалуйста — высказывай своё мнение, обосновывай его, если обоснование стоящее, обязательно приму участие в обсуждении. И вполне возможно, если мне кто-то докажет свою правоту — в чём-то изменю своё мнение. Это нормально. Это правильный путь. А вот путь оскорблений нашего Президента — он неправильный — и за него надо наказывать, — отметил депутат в Facebook.

Свой пост он проиллюстрировал изображением с упоминанием статьи 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Санкция статьи предполагает штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

При этом депутат назвал Юрия Дудя «бездельником, за свою жизнь не ударившим палец о палец и оскорбляющим нашего президента, а значит, нашу страну и каждого из нас». По мнению Петровского, Дудь должен быть привлечён к ответственности и «отработать свой долг людям» в течение одного года, сделав это «первый раз в его никчёмной жизни».

Ранее Петровский критиковал блогера и урбаниста Илью Варламова, который нелицеприятно отозвался о городской среде Ростова Великого. Тогда депутат тоже написал заявление в Следственный комитет.

Юрий Дудь начал журналистскую карьеру с 14 лет. Он работал в том числе в «Известиях», на НТВ, в ВГТРК и «Матч ТВ». 7 февраля 2017 года Дудь запустил на YouTube свой канал, где берёт интервью у известных людей, а также снимает документальные фильмы.

19 июня Дудь выложил в Instagram пост, в котором назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции. Публикацию он сопроводил фотографией испещрённой заплатками дороги в Ярославской области. За пару дней пост набрал более миллиона лайков.

Поправки в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. В списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но «обнуление» собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.