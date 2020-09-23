Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

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Первый заместитель главы думского комитета по энергетике Игорь Ананских может сменить на посту вице-спикера нижней палаты российского парламента Ольгу Епифанову, которая ушла в Совет Федерации.

Об этом ТАСС рассказали два источника во фракции «Справедливая Россия», которую представляет Ананских. По данным одного собеседника агентства, вероятность назначения главы комитета по энергетике на пост вице-спикера составляет 99,9%. Второй...