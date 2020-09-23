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Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от коронавируса

20:42, 23 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что депутат Государственной думы от его партии Ваха Агаев умер от коронавируса.

Мужчина скончался на 68-м году жизни, передаёт ТАСС. Он занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.

С сожалением и прискорбием — да, [он умер] сегодня в Москве. Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьёй дружил, — поделился Афонин.

Ранее NEWS.ru писал, что сразу несколько российских актёров кино и режиссёров заразились COVID-19 на кинофестивале «Кинотавр». На церемониях и премьерах знаменитостям было сложно соблюдать социальную дистанцию, а во время посиделок в ресторанах звёзды забывали пользоваться масками. Одним из первых заразившихся стал актёр Александр Молочников.

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