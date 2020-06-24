Делегация из Киргизии покинула Москву из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b2dbd6d0-b613-11ea-ba30-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.kg

Посольство Киргизии сообщило о том, что делегация президента страны Сооронбая Жээнбекова покинула Москву после выявления коронавируса у её членов. Инфекцию обнаружили у двоих сопровождавших лиц.

Президент и делегация улетели, — цитирует сообщение дипведомства РИА Новости.

Пресс-служба киргизского лидера подчеркнула, что в данном случае участие президента оценили бы как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в параде Победы. Жээнбеков перед вылетом из российской столицы провёл телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что по ранее запланированному графику следующий визит президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Российскую Федерацию по приглашению российской стороны намечался на 30 июня, также по случаю 75-летия Победы в ВОВ, — добавили в пресс-службе президента.

Парад Победы был перенесён на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил эту дату выходным днём.

На брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Как писал NEWS.ru, ранее народный артист Лев Лещенко рассказал о своих впечатлениях от парада Победы в Москве, на котором он побывал в среду, 24 июня. Певец сидел в третьем ряду на трибуне вместе с участниками Великой Отечественной войны.