Цвет галстука Путина оказался с тайным смыслом

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева разглядела тайный смысл в галстуке президента России Владимира Путина на пресс-конференции, которую он провёл 23 декабря. Глава государства выбрал фиолетовый галстук, что несло следующий посыл: «перед журналистами власть», поделилась в беседе с Life эксперт. Также фиолетовый цвет говорит об интриге и загадочности образа Путина.

Возможно, надел такой галстук, чтобы придать больше интриги и загадочности, потому что у нас с США есть некоторое недоумение в вопросах безопасности. И для общения с прессой это вполне уместно, потому что пресса у нас не всегда бывает рациональной, и, возможно, немного противопоставить себя и намекнуть, что перед ними власть, — отметила Николаева.

Она похвалила выбор президента, потому что институт Pantone выбрал фиолетовый цветом 2022 года, а значит, президент идёт на шаг впереди. Кроме того, яркие галстуки обычно говорят о боевом настрое мужчины. Впрочем, Путин считает себя простым человеком, подчеркнула эксперт, и старается придерживаться дресс-кода, но в этот раз «принял, что это его цвет».

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообщался с российскими и зарубежными журналистами. Множество тем касались нынешней внешней политики. Путин заявил, что главным принципом в отношениях РФ с США и НАТО является безопасность России. Президент также ответил на вопрос журналистки британского канала Sky News о поднятой на Западе теме возможного «нападения» на Украину.