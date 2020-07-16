ЦИК обсудит с экспертами итоги голосования по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/50ca5d9e-c75d-11ea-83f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия организует специальное заседание консультативной (экспертной) площадки по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она пообещала, что будет проведена доскональная работа и анализ результатов.

Специально посвятим [этой теме заседание экспертной площадки] и заранее анонсируем его, — уточнила Памфилова в ходе заседания консультативной (экспертной) площадки ЦИК.

В работе площадки задействованы представители Общественной палаты, Совета по правам человека, представители партий и эксперты.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве и Санкт-Петербурге 15 июля прошли несанкционированные акции против поправок в Конституцию. В Петербурге мероприятие прошло без эксцессов, а в столице закончилось массовыми жёсткими задержаниями. Изначально участники собрались на Пушкинской площади, чтобы поставить подписи под обращением в Генеральную прокуратуру и Верховный суд. Однако уже в середине мирной акции прозвучали призывы «идти на Кремль». В результате протестующие отправились с лозунгами по центральным улицам столицы, устраивая по ходу шествия «лежачие протесты» и мешая движению транспорта. В районе Петровки полицейские начали задерживать людей, причём как участников, так и случайных прохожих с журналистами.

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали 132 человека. К утру 16 июля их всех отпустили — последний из задержанных вышел из ОВД «Даниловский» около семи часов утра.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. 2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.