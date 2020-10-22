Член Минской группы от РФ направился в США для встреч по Карабаху

https://static.news.ru/photo/a9433930-149e-11eb-8e27-fa163e074e61_660.jpg Игорь Попов Фото: NEWS AM/youtube.com

Сопредседатель Минской группы со стороны России Игорь Попов отправился в Вашингтон, где он проведёт встречи для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Наш посол по особым поручениям Игорь Попов направился в Вашингтон, — сказал замминистра. — Там 23 октября состоятся его контакты с представителями США по Карабаху, профессиональные, углублённые, — подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Также в США пройдёт встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе и заявил, что, несмотря на московские договорённости, добиться перемирия пока не удалось.

Глава государства отметил, что РФ всегда имела тесные связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном, а Баку и Ереван для Москвы являются равными партнёрами.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.