Горбачёв рассказал о главной ошибке Лукашенко

https://static.news.ru/photo/ba740a2c-e1e0-11ea-aeb4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко после начала протестных акций, направленных против его очередного срока во главе страны, слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим. Такое мнение высказал бывший лидер СССР Михаил Горбачёв.

По словам политика, на финальной стадии существования Союза он тоже обращался за поддержкой к трудящимся на предприятиях. Однако должной помощи получить не удалось.

Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих — это я не склонен, — заметил экс-президент СССР.

Лукашенко же «пошёл» к рабочим после начала митингов, но сделал это не вовремя.

Он обратился к трудящимся. Но, кажется, уже поздно, — приводит слова Горбачёва KP.RU.

Также политик сообщил, почему он сам оставил пост президента СССР. Он заявил, что сделал это во избежание «внутренней войны и раскола».

Митинги в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Для разгона протестующих полиция использовала водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержаны, по информации МВД Белоруссии, более 6,7 тысячи человек, сотни человек пострадали, в том числе 120 силовиков. Три человека погибли.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы, шахтёры отказываются работать. Накануне Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!».

Как ранее писал NEWS.ru, белорусские байкеры, поддерживающие Лукашенко, решили проехать по столице под песню «Саня останется с нами» минской группы Rockerjocker.