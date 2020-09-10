Бундестаг по запросу «зелёных» проведёт совещание по инциденту с Навальным

https://static.news.ru/photo/27f1025e-f400-11ea-89f0-fa163e074e61_660.jpg Заседание в Бундестаге (Германия) Фото: Christian Spicker via www.imago-images.de/Global Look Press

Бундестаг в течение дня обсудит по запросу фракции "Союз-90"/"зелёные" ситуация вокруг Алексея Навального.

Согласно данным парламента ФРГ, темой «актуального часа» станет позиция правительства страны по делу российского оппозиционера. Кто будет представлять кабмин пока неизвестно. Заседание начнётся в 16:55 (17:55 мск).

Ранее NEWS.ru писал, что управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу готовится отправить ФРГ дополнительный запрос с просьбой разрешить принять участие в следственных действиях в Германии по делу Навального.

Алексей Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Больше двух недель он провёл в коме. До этого политик был госпитализирован в омскую больницу, туда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера. Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление.

Газета Der Spiegel 10 сентября сообщила, что Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. В настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина.