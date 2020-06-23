Болтон рассказал о беспокойстве Трампа за российских солдат в Сирии

https://static.news.ru/photo/f8beec5c-b51c-11ea-aba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп был обеспокоен возможными потерями в российских войсках в случае удара США по Сирии весной 2018 года, заявил экс-советник Трампа Джон Болтон.

О волнениях Трампа бывший советник написала в своей книге воспоминаний, вышедшей 23 июня. Произведение рассказывает о работе Болтона в Белом доме в 2018 и 2019 годах.

В том числе автор вспоминает события после вероятной химической атаки в Сирии, ответственным за которую Соединённые Штаты считают Дамаск. В тот период в администрации США обсуждали возможность ударов по сирийским объектам, передаёт РИА Новости.

Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления Обамы, — пишет Болтон.

По словам экс-советника, участники совещания, на котором обсуждалась сложившаяся ситуация, попросили председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда позвонить своему коллеге из РФ Валерию Герасимову и заверить его, что никакие действия американской стороны в Сирии не будут направлены против российских военных или объектов.

Канал Данфорд — Герасимов был и остается важнейшим активом для обеих стран на протяжении долгого времени, во многих случаях гораздо более подходящим, чем обычные дипломатические коммуникации, для обеспечения того, чтобы Вашингтон и Москва четко понимали свои соответствующие интересы и намерения, — вспоминает Болтон.

Также он отметил, что считает Герасимова очень профессиональным и принимающим взвешенные решения человеком.

Болтон упомянул и возможные потери среди иранских солдат, заявив, что этому никто не придавал особого значения.

Инцидент с возможным применением химоружия произошёл 7 апреля 2018 года в городе Дума неподалёку от Дамаска. Тогда США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь результата расследования экспертов ОЗХО. Они назначили виновным Дамаск, хотя никаких доказательств этого не привели, основываясь лишь на видеозаписях, опубликованных лояльными вооружённой оппозиции сайтами. Власти России и Сирии считают эту съёмку постановочной.

Как писал NEWS.ru ранее, в своей книге воспоминаний экс-советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о том, как во время встречи с президентом России Владимиром Путиным его слова якобы не перевели на встрече в Кремле летом 2018 года. Об этом бывший чиновник Белого дома написал в своих мемуарах.