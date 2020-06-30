Белому дому предсказали более агрессивную политику в отношении Китая

https://static.news.ru/photo/ca7432e4-bae4-11ea-b09b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки усилят давление на Китай после президентских выборов в США, рассказали эксперты во время дискуссии, организованной клубом «Валдай».

Я думаю, что демократы и республиканцы достигли определенного согласия в отношении того, что США нужно проводить более агрессивную политику в отношении Китая, — цитирует РИА Новости ведущего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Питера Харрела.

Он добавил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и его будущий оппонент Джо Байден соперничают в том, кто займёт более жёсткую позицию по отношению к Пекину. Эксперт считает, что в случае победы последнего количество санкций даже увеличится.

От следующего руководителя США зависит и сам подход к попыткам Вашингтона надавить на КНР, уверен Харрел. Например, Трамп и его сторонники ориентированы на торговой отрасли. Байдена, скорее всего, заинтересует глобальное сотрудничество с Поднебесной, в том числе по вопросам изменения климата. Однако на количество санкций это вряд ли повлияет.

Сам факт экономической войны США против Китая не изменится, давление будет расти, но тактически ситуация будет более благоприятная для китайской стороны. Для китайцев долгое время основным каналом влияния на американскую политику была работа через американский бизнес, присутствующий в Китае, — уверен ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

По его словам, Трамп не желает прислушиваться к азиатским предпринимателям и учесть их интересы.

В последнее время отношения между Штатами и КНР вновь обострились из-за законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны — Гонконга.

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого специального административного района (САР), 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступит в силу 1 июля — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

В мае премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подчеркнул, что пекинские власти хотят сформировать «стабильные правовые системы и механизмы правоприменения», направленные на защиту нацбезопасности в Гонконге.

Позднее власти США, Австралии, Канады и Великобритании обнародовали совместное заявление с выражением глубокой обеспокоенности в связи с решением КНР распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной составляющей Китая. На днях госсекретарь США Майк Помпео уведомил о решении американских властей ввести санкции против Китая из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.

Дипломат также заявил, что нельзя допускать отношения Китая к водам Южно-Китайского моря как к своей империи. Он добавил, что США поддерживают стремление лидеров стран АСЕАН к урегулированию споров на территории Южно-Китайского моря в соответствии с международным правом, в том числе нормами Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).

Как писал NEWS.ru, власти Китая заявили о намерении ввести визовые ограничения в отношении ряда американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга. По словам представителя МИД Чжао Лицзяна, КНР призывает США перестать вмешиваться в ситуацию с Гонконгом, в противном случае Пекин готов принять решительные ответные меры.