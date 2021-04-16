Байден считает, что после встречи с Путиным вернёт РФ в мировое сообщество

https://static.news.ru/photo/8f3a13b2-9ecb-11eb-908d-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась «за пределами» мирового сообщества, и переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным он воспринимает как «мост», чтобы вернуть её назад. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. У нас сейчас формат «большой семёрки», а не «большой восьмёрки». Предложение президента о проведении саммита — это мост назад. Он полагает, что в интересах России его принять, — цитирует РИА Новости Псаки.

Как писал NEWS.ru, после того как Вашингтон ввёл в отношении Москвы новые ограничительные меры, приглашение Джо Байдена Владимиру Путину по проведению двустороннего саммита остаётся в силе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что возможная встреча двух президентов не оговаривается какими-либо условиями и финальное решение по ней примет Путин.

13 апреля Байден позвонил Путину и предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы. Однако 15 апреля глава Белого дома ввёл против России очередные санкции из-за чрезвычайной угрозы национальной безопасности, которая якобы исходит из Москвы. При этом американская администрация отметила, что не ставит целью эскалацию отношений с Россией.