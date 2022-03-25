Антонов заявил, что Россия в отличие от США пресекает военные преступления

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия в отличие от США делает всё для пресечения военных преступлений. Этой цели в том числе Москва придерживается в своей спецоперации на Украине, отметил он в Telegram.

Российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине. Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает всё, чтобы пресечь военные преступления, — подчеркнул дипломат.

Антонов назвал неприемлемой циничную риторику замгоссекретаря США Виктории Нуланд, обвинившей Москву в причастности к «гибели тысяч украинцев и российских военных». Он напомнил об операциях Вашингтона по всему миру, стоивших тысячи жизней.

Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооружённых интервенций, не исчерпываются новейшей историей, — указал дипломат.

Ранее стало известно, что Анатолий Антонов заявил: утверждения Госдепа о совершении Вооружёнными силами России военных преступлений на Украине противоречат здравому смыслу. По его словам, выпуская такие заявления, в Вашингтоне стараются демонизировать Россию в глазах общественности и разжечь русофобию. Дипломат отметил, что попытка властей США присвоить право определения «военных преступников» вызывает отторжение.