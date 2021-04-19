Американский посол Салливан покидает Москву

https://static.news.ru/photo/5cd1479e-a194-11eb-a148-96000091f725_660.jpg Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Посол США в России Джон Салливан улетит на родину на этой неделе, спустя несколько дней он вернётся обратно в Москву.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента. Прежде издание уверяло, что Салливан не планирует поездку в Вашингтон для консультаций, «его придётся заставить» покинуть Москву.

Поездку Салливана на родину собеседник издания объяснил тем, что посол намерен проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации Белого дома. Согласившись продолжать службу на своём посту в течение неопределённого срока, дипломат не имел возможности лично проконсультироваться с новыми властями США.

Возвращение Салливана в Москву состоится «в ближайшие недели», отметил представитель Госдепартамента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол США в России Джон Салливан не собирается покидать Москву, хотя имеет рекомендации МИД вернуться для консультаций в Вашингтон. Съездить домой послу посоветовал 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что Салливану следует отправиться в Вашингтон «и провести там подробные, серьёзные консультации».