Алиев спросил у Путина о поставках военных грузов в Армению

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил обеспокоенность Баку в связи с поставками грузов военного назначения из РФ в Армению. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Там уточнили, что свою позицию глава государства озвучил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, диалог состоялся 12 августа.

Алиев позвонил Путину, чтобы «прояснить вопрос» о поставках, которые произошли с 17 июля по сегодняшний день после боестолкновений на азербайджано-армянской границе. По его данным, из России в Армению с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркмении и Ирана было перевезено более 400 тонн военных грузов.

В пресс-службе Алиева уточнили, что в ходе разговора стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и выразили взаимное стремление к дальнейшему укреплению азербайджано-российского партнёрства, передаёт ТАСС.

При этом, как следует из заявления пресс-службы Кремля, в ходе разговора глав государств состоялся обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле обострения обстановки на азербайджано-армянской границе. Там добавили, что Путин указал на необходимость не допускать любые действия, способствующие эскалации напряжённости.

В июле на границе Армении и Азербайджана произошла серия локальных вооружённых конфликтов. Они были зафиксированы в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. Обе стороны сообщали о погибших и раненых в результате прозизошедшего. Однако вину за начало обстрелов не признали ни одна из сторон.

Как писал NEWS.ru, в Кремле тогда выразили надежду на то, что сложившаяся ситуация будет урегулирована как можно скорее.