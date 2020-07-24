Путин: ситуация на границе Армении и Азербайджана чувствительна для РФ

https://static.news.ru/photo/624b895e-cdb0-11ea-bdf8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза прокомментировал обострившуюся ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

По словам главы государства, положение дел на указанной территории для РФ очень чувствительно.

Для нас это очень чувствительно — ситуация на армяно-азербайджанской границе, — цитирует Путина ТАСС.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил, что на совещании российский лидер и члены Совбеза обсуждали отношения РФ и стран СНГ. В том числе речь шла о взаимодействии России с Арменией и Азербайджаном в свете последних событий.

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. По данным Баку, в результате обстрелов погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Ереван сообщил о гибели четырёх своих военных, ещё десять солдат и один мирный житель оказались ранены. Вину за начало обстрелов не признаёт ни одна из сторон.

РФ надеется, что сложившаяся на границе Армении и Азербайджана ситуация будет урегулирована как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как ранее писал NEWS.ru, 23 июля встречи с представителями азербайджанской и армянской общин в России провёл глава МИД РФ Сергей Лавров.