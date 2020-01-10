В матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» на «Арене Мытищи» неожиданно проиграли одному из аутсайдеров главного клубного турнира Старого Света петербургскому «Зениту» (81:83). После окончания встречи NEWS.ru взял интервью у форварда «сине-бело-голубых» Андрея Зубкова, который до минувшего лета на протяжении нескольких сезонов выступал за «Химки», а теперь по мере сил помогает питерцам освоиться в малоизведанной для них Евролиге.

«Из-за травмы сыграл лишь пять матчей за „Зенит“, но уже привык к новым цветам формы»

— Если не ошибаюсь, это была ваша первая игра в составе «Зенита» против бывшей команды?

— В нынешнем сезоне мы с «Химками» уже встречались, но я тогда сыграть не смог из-за травмы. Так что, действительно, сейчас впервые сыграл против своего бывшего клуба.

— Каковы впечатления?

— Впечатления хорошие. Не было такого, чтобы, как в таких случаях говорят, что-то там доказать. Просто хотелось победить. И здорово, что мы выиграли, потому что как раз этим матчем начался второй круг Евролиги, а «Зенит» находится в плохой турнирной ситуации. Каждая победа нам сейчас очень важна, и мы очень рады, что сумели добиться её на площадке «Химок».

— Были какие-то новые ощущения, когда выходили на хорошо знакомую вам площадку «Арены Мытищи» не в жёлто-синей форме, а в совсем других цветах?

— Я стараюсь не обращать на это внимания. Вот сейчас выходил на паркет в синей форме... Нет, в этом матче мы в белой форме играли. Но главное, что уже полностью ассоциирую себя именно с питерским клубом.

— Уже полностью освоились в новой команде?

— Да, конечно, хотя это была всего лишь пятая, если не ошибаюсь, игра за «Зенит». Потому что я больше трёх месяцев пропустил из-за травмы. Но сейчас со здоровьем уже всё в порядке, потихоньку набираю кондиции.

— У «Зенита» очень удачным получилось начало второй и третьей четвертей, когда удавалось создать весьма приличный отрыв в очках от соперника. Но затем вы позволяли «Химкам» свести отставание к минимуму. Почему так получалось, чего не хватало для более стабильной игры по ходу всей встречи?

— Сразу после игры сложно дать оценку, почему мы теряли преимущество. Возможно, была некоторая потеря концентрации, что выливалось в то, что мы упускали игроков соперника в защите, позволяя им совершать лёгкие броски без сопротивления. Потому химчанам и удавалось сократить разницу в счёте до минимума.

Андрей Зубков Сергей Булкин/NEWS.ru

«У нас есть почти весь второй круг, в котором проявим себя значительно лучше»

— С опекой лидера «Химок» Алексея Шведа зенитовцы на протяжении примерно двух с половиной четвертей неплохо справлялись, но в итоге он свои три десятка очков всё-таки набрал.

— Поверьте, с Лёхой очень тяжело кому бы то ни было справиться. Швед — самый забивающий, результативный баскетболист в Европе, и мало кто может его удержать. Поэтому самое главное — закрыть других людей в составе «Химок», чтобы Алексей не мог отдать им много результативных пасов. Пусть он забьёт свои тридцать, но если не раздаст, допустим, больше пяти передач, то это уже хорошо. Не смотрел статистику этого поединка с «Химками», но, как мне кажется, у Шведа примерно столько «ассистов» за всю игру (шесть. — NEWS.ru), и это стало одним из факторов, которые помогли нам победить.

— В составе подмосковной команды есть и ещё один результативный снайпер, которому наверняка старались уделять больше внимания в защите. Речь идёт о Янисе Тимме.

— Конечно, Тимма — хороший игрок, с большими габаритами, который может одинаково хорошо сыграть и на периметре, и под кольцом. Мы старались чаще закрывать его «наверху», то есть в районе трёхочковой дуги, потому что он помощнее наших «третьих номеров» (лёгких форвардов. — NEWS.ru). Какие-то очки Тимма всё-таки набрал (17 очков. — NEWS.ru), но раз мы выиграли, значит, в целом справились с игрой в защите.

— Матчем с «Химками» для «Зенита» начался второй круг регулярного чемпионата Евролиги. Если подвести промежуточные итоги, оглядываясь на половину пройденного пути, какую можно дать оценку выступлению петербургской команды? Видимо, сказалось отсутствие опыта участия в Евролиге, особенно в тех матчах, где «Зенит» обидно уступил одно-два очка?

— Здесь много что сказывается на результате. Евролига — очень сильный и представительный турнир, в котором вообще нет проходных матчей, все команды бьются до последнего. Может быть, мы оказались к чему-то неготовыми, немного уступили в борьбе в решающие моменты матчей. Но у «Зенита» есть почти весь второй круг, в котором, думаю, мы проявим себя значительно лучше.

— Несмотря на то что «Зенит» делит с двумя другими неудачниками турнира три последних места в таблице, борьбу за путёвку в плей-офф питерцы продолжают? Рук игроки не опустили?

— Нет, конечно! Но перед нами изначально и не ставилась такая задача, нужно было, в первую очередь, показать себя. Но, думаю, у нас действительно ещё сохраняются хорошие шансы на попадание в кубковую восьмёрку. Будет, безусловно, тяжело, но мы будем стараться.