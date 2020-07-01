Захаров: если Майгуров возглавит СБР, хуже уже не будет

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Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону Евгений Редькин рассказал, в каких условиях его подопечные начали подготовку к сезону из-за карантинных ограничений.

Спортсмены готовились индивидуально по местам жительства. Оружейная комната до сих пор находится на строгом карантине, потому что у нас сейчас в округе ситуация остаётся сложной. При этом мы даже не...