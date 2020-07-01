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Захаров: если Майгуров возглавит СБР, хуже уже не будет

19:50, 01 июля 2020
Виктор Майгуров Виктор Майгуров Фото: biathlonrus.com

Бывший старший тренер сборной Болгарии Николай Захаров выразил мнение относительно возможной смены руководства в Союзе биатлонистов России (СБР).

Виктор Майгуров имеет большой управленческий опыт, его знают и уважают в разных странах. Если он возглавит СБР, хуже точно не будет. Хуже уже просто некуда, — цитирует Захарова «Тюменская арена».

При этом Захаров выразил надежду, что благодаря Майгурову в СБР придут спонсоры, которые помогут развивать биатлон.

Правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Ранее вице-президент СБР Виктор Майгуров объявил о выдвижении на пост президента организации на внеочередной отчётно-выборной конференции. Он является единственным конкурентом Драчёва на пост главы организации.

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