Захаров: если Майгуров возглавит СБР, хуже уже не будет

Бывший старший тренер сборной Болгарии Николай Захаров выразил мнение относительно возможной смены руководства в Союзе биатлонистов России (СБР).
Виктор Майгуров имеет большой управленческий опыт, его знают и уважают в разных странах. Если он возглавит СБР, хуже точно не будет. Хуже уже просто некуда, — цитирует Захарова «Тюменская арена».
При этом Захаров выразил надежду, что благодаря Майгурову в СБР придут спонсоры, которые помогут развивать биатлон.
Правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.
Ранее вице-президент СБР Виктор Майгуров объявил о выдвижении на пост президента организации на внеочередной отчётно-выборной конференции. Он является единственным конкурентом Драчёва на пост главы организации.