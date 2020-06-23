Майгуров объявил о выдвижении на пост президента СБР

https://static.news.ru/photo/80007ace-b55d-11ea-a897-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров Фото: maigurov/facebook.com

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объявил о выдвижении на пост президента организации на внеочередной отчётно-выборной конференции.

Майгуров отметил, что на пост главы СБР его кандидатуру выдвигают Московская область, ХМАО-Югра, Новгородская область, а также поддерживают члены правления СБР.

Среди мотивов моего выдвижения нет желания во что бы то ни стало возглавить СБР, в руководстве которого я работаю с 2012 года, но в сложившейся сложной ситуации я считаю, что при поддержке моих соратников и вашем доверии я сумею предпринять оптимальные шаги для скорейшего выведения СБР из кризиса, — цитирует Майгурова пресс-служба союза.

Ранее правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Также NEWS.ru писал, что словенский тренер по биатлону и лыжным гонкам Владимир Королькевич считает трёхкратного чемпиона мира Виктора Майгурова подходящим кандидатом на должность президента СБР. Королькевич отметил, что Майгуров сможет принести российскому биатлону большую пользу, так как сам был успешным спортсменом. Также ему поможет опыт работы в международной федерации. Майгуров с 2014 по 2018 год занимал пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU).