Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянские биатлонистки Доротея Вирер и Лиза Витоцци поругались перед началом чемпионата мира в итальянском Антхольце и рассказали, что не общаются за пределами соревнований.

Вирер резко ответила на слова Витоцци, которая обвинила её в пренебрежении интересами команды. Это очень глупо. Конечно, я немного расстроилась после её слов. Не знаю, думает ли она и сейчас...