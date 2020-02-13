https://static.news.ru/photo/8a1fe618-4e45-11ea-affd-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, что несколько раз хотела завершить профессиональную карьеру.
Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил. Когда что-то не получается, я буду делать так, чтобы всё получилось, — цитирует Загитову Tatler.
Известные чемпионки в фигурном катании Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова сделали совместную фотографию, которая украсила обложку журнала о светской жизни. В мартовский номер издания Tatler попали три девушки, которым предстоит в двадцатых числах первого месяца весны представлять Россию на чемпионате мира в Монреале, писал NEWS.ru.