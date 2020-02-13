Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, что несколько раз хотела завершить профессиональную карьеру.

Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил. Когда что-то не получается, я буду делать так, чтобы всё получилось, — цитирует Загитову Tatler.

Известные чемпионки в фигурном катании Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова сделали совместную фотографию, которая украсила обложку журнала о светской жизни. В мартовский номер издания Tatler попали три девушки, которым предстоит в двадцатых числах первого месяца весны представлять Россию на чемпионате мира в Монреале, писал NEWS.ru. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях