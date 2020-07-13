Юрченко ушёл с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики

https://static.news.ru/photo/f1a8bd4e-c51b-11ea-8ce5-fa163e074e61_660.jpg Евгений Юрченко

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко объявил об уходе со своего поста, говорится в пресс-релизе организации.

Сегодня я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА, — сказано в заявлении Юрченко, опубликованном пресс-службой организации.

Юрченко поблагодарил всех неравнодушных к судьбе российской легкой, с которыми ему довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Он также отметил работу членов Президиума и Комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса.

Уже бывший глава организации выразил надежду, что вновь избранный глава ВФЛА сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития Федерации.

Юрченко был выбран президентом ВФЛА в феврале 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Шляхтина, подавшего в отставкув ноябре 2019 года на фоне допинговых скандалов в лёгкой атлетике.

Ранее Евгений Юрченко заявил, что реальная сумма штрафа, которую организация должна была выплатить Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (World Athletics), больше озвученных ранее $5 млн.

Как сообщалось, World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для получения нейтрального статуса российскими атлетами являлась выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн до 1 июля, чего организация не сделала.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Евгения Юрченко.