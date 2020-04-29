Бывший российский биатлонист, двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью NEWS.ru прокомментировал расширенный состав сборной России, рассказал о возможностях подготовки к сезону в условиях пандемии, выходе из кризиса в руководстве СБР и возвращении Татьяны Акимовой и Дарьи Виролайнен.

—​ Союз биатлонистов России (СБР) сегодня назвал составы сборной, но при этом неясно, кто будет тренером и даже президентом федерации. Почему нарушен привычный порядок принятия решений сверху вниз и как это может отразиться на подготовке команды?



— Сейчас мы действительно не понимаем, кто будет руководить СБР, утвердят ли анонсированный тренерский штаб. Если президент останется прежним, его точно не утвердят. Что касается списков команд, то по таким явным лидерам как Александр Логинов и Матвей Елисеев нет вопросов, но у каждого тренера свои представления о перспективности каждого спортсмена. А тут ему дадут уже готовый состав и попросят взять три медали чемпионата мира. А если он видит других спортсменов? Эти расширенные списки — лишь попытка ублажить регионы тем, что отовсюду включили по нескольку спортсменов и все довольны. Но я не понимаю такой логики.

—​ В нынешней финансовой ситуации никто не оплатит подготовку 24 мужчинам и женщинам и 16 юниорам и юниоркам?



— Даже сборная из 16 человек — это уже не подготовка, а спустя много лет я понимаю, что 12 человек в сборной — это предел. Резервная команда не должна быть большой, так как там нет смысла держать 30-летних спортсменов, не прошедших в основной состав. Это должна быть молодёжка. У нас очень много спортсменов, а бегать на Кубке мира некому. Может, оптимизировать расходы и обеспечить точечную подготовку? Тем более что сейчас все средства направлены на борьбу с пандемией. Поэтому этот расширенный состав не стоит воспринимать как какое-то решение.

Дмитрий Ярошенко Михаил Мокрушин/РИА Новости

—​ Можно ли считать полноценной подготовку биатлонистов, если с июня им разрешат тренироваться дома на спортивных объектах, а полноценные сборы проводить не раньше августа-сентября?



— Конечно, можно. У нас масса предприятий с замкнутым циклом. Тех же вахтовиков сейчас в условиях жёсткого карантина по три месяца не выпускают с одного места. У нас в России для сборной можно создать идеальные условия на базах в Новосибирске, Ханты-Мансийске, Тюмени Ижевске и Сочи. Для сборной можно создать карантин с минимальным контактом с окружающими. Мы видим в Instagram, что все спортсмены тренируются. Во многих странах и регионах разрешено тренироваться на свежем воздухе, соблюдая дистанцию. Региональным командам будет сложнее, а под сборную можно создать идеальные условия и выделить гостиницу или отдельные домики без контактов с внешним миром. Спортсмены понимают, к какой цели идут и ради чего тренируются, потому будут готовы к определённым лишениям. Может быть, стоит сначала всех обследовать перед сбором, а затем уже не отпускать никого домой. Ханты-Мансийск точно способен создать для сборной России такие условия.

—​ Норвежцы Эмиль Свендсен и Петтер Нортуг говорят, что условия подготовки в разных странах неравные, и просят разрешить им «горные домики», кислородные палатки, которые с 2003 года запрещены в Норвегии. Вас не удивляют их жалобы?



— Я не знаю, чего им в Норвегии не хватает. В бытность спортсменом я ездил в начале лета тестировать новые лыжи в Норвегию. Там отличные условия в горах. Но, конечно, в виде исключения им можно и высотные домики разрешить. Не удивлюсь, если так и сделают.

— Как оцениваете перспективы возвращения после затянувшегося на два года декрета Татьяны Акимовой и Дарьи Виролайнен? Их нужно включать в централизованную подготовку сборной?



— Включение их в состав, с моей точки зрения, несправедливо по отношению к людям, которые бегали весь сезон, зарабатывали очки и не попали в список. Возможно, девчонки и смогут усилить команду. Пусть готовятся и отбираются. В этом году у всех в конце ноября будет отличная возможность поучаствовать в чемпионате России в Ханты-Мансийске, после чего можно будет отобрать в сборную всех сильнейших спортсменов. Сейчас начнут говорить, что кто-то подведётся к этим стартам специально. Но даже если это будет так, то за две недели до Кубка мира форма не пройдёт, и спортсмен и там отлично выступит. Пусть хоть «декабристы» достойно выступят в Кубке мира. У нас же нет ни «декабристов», ни «январистов», ни чемпионов мира, за исключением Логинова. Меня всегда удивляли слова тренеров, что сборная не готовилась к какому-то старту. В мои времена мы также не подводились к летнему и зимнему чемпионатам России, но никто из посторонних не мог попасть в тройку сильнейших весной и в шестёрку осенью. Единственные случайности могли быть в индивидуальной гонке в Ижевске. Если кто-то так подготовился, что обыграл всю сборную, то чем она занималась?

Сергей Булкин/NEWS.ru

—​ В других сборных лидеры тоже в любой момент могут показать своё превосходство.



— Совершенно верно. Кто хорошо себя показывает на ноябрьских стартах в Шушёене, тот и на первых этапах Кубка мира потом в порядке. По этим стартам видно, кто готов к началу сезона, и другие сборные используют эти результаты для комплектования команды.

—​ Если кто-то из отобравшихся не тянет, то через пару этапов можно провести ротацию.



— Конечно, но пусть человек хоть два этапа потянет. Кто-то быстрее набирает форму, кто-то медленнее, но в сборной должны быть все сильнейшие. Но если у человека спад, то не списывайте его, а дайте ему возможность потренироваться и отобраться на посленовогодние этапы. А у нас возят команду, которая не готовилась к отборам, потом не выполняет критерии и всё равно не едет отбираться на «Ижевскую винтовку», потому что спортсмены устали. Это фантастические условия для сборной. Остальным можно не тренироваться и не ездить по Кубкам России, а завершать сезон. Если эти девчонки — Акимова и Виролайнен — будут нормально тренироваться и втянутся в процесс, то смогут побороться за место в команде.

—​ Разногласия между президентом СБР и правлением привели к патовой ситуации. У них нет даже нормального диалога. Обнуление правления и выборы нового президента помогут решить эти противоречия?



— Думаю, да. Когда Владимир Петрович Драчёв назначил Валерия Николаевича Польховского главным тренером и дал ему возможность формировать тренерский штаб, я думал, что они пришли к компромиссному решению и на этом конфликт будет исчерпан. Однако оказалось, что это не так и лёгкое лечение не поможет. Нужна операция, то есть смена правления или смена президента. Мы прекрасно понимаем, что нужно, чтобы президент пришёл не с волшебными словами о куче денег и готовности развивать биатлон, а с меньшим количеством слов, но реальной финансовой поддержкой со стороны серьёзных спонсоров, с помощью которых можно выйти из этой ситуации. Понятно, что если они будут вкладывать деньги, то будут вправе и требовать результат в виде положительного имиджа для своей компании.