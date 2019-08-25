Атакующий защитник баскетбольного клуба «Химки» Егор Вяльцев рассказал, поступали ли предложения из других команд за восемь лет выступлений в подмосковном коллективе и сколько времени потребуется, чтобы сыграться с новичками клуба.

— Вы в «Химках» с 2011 года, старожил команды. Были ли предложения по переходу в другие клубы?

— Предложения были, но я их не рассматривал. Надеялся, что останусь в «Химках», потому что это мой дом, здесь прошло всё моё лучшее время, становился как баскетболист, многое прошёл с командой, руководством и тренером Римасом Куртинайтисом. Мы вместе выигрывали кубки, проигрывали — всякое было. Я хотел играть, и основной задачей было остаться в «Химках», а там, если бы в моих услугах не нуждались, то конечно же рассматривал другие варианты.

— Какие задачи поставило руководство перед предстоящим сезоном, учитывая, что пришло много новичков?

— Руководство хочет, в первую очередь, только лучшее для команды и старается найти оптимальные кандидатуры, которые необходимы на данный момент, чтобы достичь тех высот, которые поставлены перед нами — победа в Единой лиге ВТБ и как минимум выйти в плей-офф Евролиги. А дальше будем биться не на жизнь, а на смерть. Если в регулярном сезоне ещё можно что-то исправить, то в плей-офф это гораздо сложнее.

— Следили за трансферной кампанией соперников?

— Конечно, но не то, чтобы серьёзно и пристально, просто смотрел, кто кого подписывает.

— По вашему мнению, как сильно укрепились оппоненты «Химок»?

— В принципе, каждый год любая команда становится сильнее. Например, «Зенит» будет играть в Евролиге. У них отличный состав, хороший тренер, который знает, что хочет. Уверен, они будут конкурентоспособны, если судить по тем игрокам, которых они подписали. Будет интересно не только в Евролиге, но и в Единой лиге ВТБ. Конкуренция обостряется, слабых команд вообще нет.

— Можно ли уже выделить кого-то из новичков или пока рано об этом говорить?

— Выделить кого-то тяжело. Но пусть это будет Тимофей Мозгов (разговор был до подписания Жеребко. — News.ru). Он вернулся из НБА, мы все здесь рады его видеть, и дай бог, чтобы он быстрее восстановился и пришёл в ту нужную форму, в которой мы привыкли его видеть. Думаю, что это дело времени. Здоровье — такая штука, которая не требует спешки. Нужно правильно восстановиться, чтобы в полную силу играть, а когда появляется травма, но ты продолжаешь играть, не сможешь дать максимум своей команде. Думаю, его никто сейчас не будет торопить, и он спокойно восстановится. Конечно, ему будет не хватать игровой практики — прошлый год вообще не выходил на паркет. Но он хочет играть, показать себя. Все с нетерпением ждём его и Лёшу Шведа, у которого случилась травма голеностопа. Но это профессиональный спорт, все выкладываются на полную, жертвуют своим здоровьем. Тут уже правильно и необходимо полностью восстановиться, чтобы не было рецидива.

Егор Вяльцев Dmitry Golubovich/Global Look Press

— Сколько команде понадобится времени, чтобы сыграться, если учитывать, что некоторые игроки находятся в расположении сборной?

— Все с этим сталкиваются, не только наш клуб. Чемпионат мира на носу, это очень важное событие, потому что это большая честь представлять свою страну на таком турнире. Конечно, сразу найти свою игру в команде будет очень тяжело, как и распределить роли, так как много человек на данном этапе — новички, и в целом клуб понимает, что могут быть травмы. Мы много раз спотыкались на моментах, когда основные игроки выбывают, и нам не хватает ротации, сил на финальном этапе бороться с тем же ЦСКА — с извечным соперником. В этом году у нас большой ростер. Надеюсь, тренер даст каждому свою роль, определит её, игрок поймёт свою задачу. Важно, чтобы все поняли философию тренера, чтобы он как можно быстрее донёс, как он хочет видеть игру команды и как хочет видеть индивидуального игрока. Чем быстрее мы найдём контакт, сыграемся, наладим свои взаимоотношения, тем быстрее наступит результат. К сожалению, предугадать никто не может, какой это займёт срок. Бывают спады и взлёты, но опять же говорю, что турнир очень длинный, игр много. У кого будет меньше явных провалов, тот стабильно пройдёт чемпионат.

— По окончании сезона Единой лиги вы отметили, что сезон для команды получился тяжёлым и сумбурным. Какие ожидания от нового сезона?

— Самые наилучшие. Хотелось бы выиграть как можно больше игр и все кубки. Для чего мы тогда выходим на площадку? Время рассудит и покажет, на что мы способны. Но ожидания очень высокие. Команде всегда ставятся высокие цели, для этого у нас есть хороший подбор игроков и отличный тренер. Руководство даёт возможность спокойно тренироваться, не думать ни о чём стороннем и играть. Всё в наших руках. Главное — чтобы всё обошлось без травм. Думаю, что есть возможность завоевать кубки в этом году.

— Насколько сильно повлияло на команду повреждение Алексея Шведа в прошлом сезоне, который в итоге выбыл на три месяца?

— Вы сами видели, это тяжело. Во-первых, вокруг Лёши строилась игра, тренер делал на него ставку. Конечно же, команде было сложно адаптироваться без него. Он основная часть и забивающий игрок команды. Прошло какое-то время, когда мы перестроились и начали побеждать. Опять же, хоть турнир и длинный и можно уступить в одной–двух встречах, но пять–семь–десять проигрываешь — и уже тяжело вернуться на те позиции, на которых ты, по сути, должен быть. К сожалению, складываются так обстоятельства, что требуется время, чтобы сыграться без лидера команды. Это всё зависит от тренера, а наш тренер всё прекрасно понимает. Сейчас философия в том, чтобы на паркет выходили все, вне зависимости от того, будет лидер играть или нет. С ним мы играем так, без него по-другому. Участвуют все, вся команда приносит пользу.

Алексей Швед Сергей Лантюхов/News.ru

— От чемпионского состава ЦСКА, например, осталось не так много игроков. Поможет ли это «Химкам», учитывая, как серьёзно команда усилилась в межсезонье?

— ЦСКА всегда проводит очень грамотную селекцию. В редких случаях, когда они ошибаются — это один, максимум два человека. В основном один игрок — это не смертельно, потому что на одной позиции несколько других членов коллектива. Они из года в год являются самой стабильной командой, которая проводит правильный сезон с меньшим количеством потерь. У них качественный и точечный подход. В этом году у них, конечно, большие пертурбации, они говорят, что идут на омоложение команды. Думаю, это одна из причин, что не остались те же Де Коло, Родригес и другие ребята. Однако, в ЦСКА остались те, кто уже несколько лет играют за «армейцев» и являются основным фундаментом клуба, вокруг них-то и строится вся игра. Сейчас взяли достаточное количество баскетболистов, которые выступали в НБА много лет, они очень сильные. Есть время для сплочения команды, чтобы все поняли, чего не хватает и чего от ребят хочет тренер. А по качеству игроков там нет проблем. Говорить о том, что они стали слабее, я не могу.