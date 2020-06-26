Вяльбе прокомментировала переход Каминского из лыжных гонок в биатлон

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала переход тренера Юрия Каминского в сборную России по биатлону.
Никак [не отношусь]. Точно так же, когда он находился в Казахстане. Если он поможет биатлону, я буду только рада, — сказала Вяльбе, отвечая на вопрос NEWS.ru на пресс-конференции, которая посвящена итогам сезона-2019/20.
Как сообщал NEWS.ru, старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.
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