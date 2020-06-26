Вяльбе прокомментировала переход Каминского из лыжных гонок в биатлон

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Обладатель Большого хрустального глобуса по итогам сезона-2019/20 российский лыжник Александр Большунов рассказал о ближайших целях и влиянии карантина.

Я обычно не говорю громко о своих целях, но главное, чтобы состоялся чемпионат мира в Германии и завоевал медаль, которой не хватает. Я живу в селе в своём доме, так...