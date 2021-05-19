Воспевший биатлон: не стало великого тренера Александра Привалова

В России мужчину, дожившего до 87 лет, принято считать долгожителем, а его уход из жизни кажется делом логичным и само собой разумеющимся. Но в случае в выдающимся биатлонистом и великим тренером Александром Приваловым в это не хочется верить. Энергичный, деятельный, обладавший ясным умом ветеран не доживал последние дни в забвении, а жил полноценной жизнью, живо интересовался происходящим в биатлоне и принимал в нём активное участие. Уход из жизни Привалова — невосполнимая утрата не только для российского, но и для мирового биатлона.

Сердце патриарха перестало биться

С Александром Васильевичем мы в последний раз общались накануне Дня Победы. Патриарх биатлона тогда впервые на моей памяти пожаловался на здоровье, но в его словах не было паники или стремления получить сочувствие. Мы договорились созвониться во второй половине месяца, чтобы записать интервью. Он по-прежнему был неравнодушен к происходящему в биатлоне и хотел высказаться о самых насущных проблемах.

Перенёс небольшой инфаркт, отправился в больницу, но уже иду на поправку, — бодро звучал в трубке голос Привалова, для которого инфаркт казался чем-то незначительным, вроде насморка или укуса комара.

17 мая он выписался из больницы и рассказывал знакомым, что с ним всё в порядке. Однако вечером того же дня Привалов перестал отвечать на звонки. Находившиеся за городом родственники смогли попасть к нему домой только в среду вечером. К тому моменту сердце Привалова уже перестало биться.

Наука Александра Васильевича побеждать

Современным болельщикам уже трудно понять, кто такой Привалов и почему его до сих пор считают лучшим тренером в истории отечественного биатлона, как и его полного тёзку Суворова — величайшим российским полководцем. Уроженец подмосковной деревни, он в детстве пережил все ужасы войны и боёв за Москву, смотрел в дуло нацистского автомата. В конце 50-х Привалов одним из первых решил попробовать свои силы в новом виде спорта — биатлоне, где стал пятикратным чемпионом Советского Союза, но так и не покорил вершину мирового пьедестала.

На играх в Скво-Вэлли, где в 1960 году был впервые представлен биатлон, он завоевал бронзовую награду. Четыре года спустя на Олимпиаде в Инсбруке Привалов стал серебряным призёром, уступив лишь товарищу по команде Владимиру Меланьину. Он и в 1968-м мечтал подняться на высшую ступень пьедестала. Золото в Гренобле Привалову в итоге покорилось, но в качестве тренера первой в олимпийской истории чемпионской эстафетной команды.

После этого подопечные Александра Васильевича на протяжении 20 лет никому не уступали золота в этой дисциплине. Чаще всех побеждал Александр Тихонов, которому удалось это сделать на четырёх Олимпиадах. За годы работы в сборной Привалов подготовил олимпийских чемпионов и в личных дисциплинах — Николая Круглова и Анатолия Алябьева. На сборы команды Привалова приезжал один из самых успешных тренеров современности Вольфганг Пихлер, который на основе работы непобедимой советской сборной постигал азы тренерского мастерства. С эпохой Привалова связан золотой век отечественного биатлона, когда русские были законодателями мод, а немцы, норвежцы и французы смотрели снизу вверх, стараясь перенять всё лучшее у этой команды-мечты.

Работу со сборной России Привалов закончил в 1994 году, в юном по нынешним тренерским меркам возрасте — в 61 год. Удивительно, что опыт такого специалиста почти не пригодился стране ни в каком качестве. Однако Привалов до последнего оставался активным участником тренерских советов, нередко ставил в тупик действующих наставников сложными вопросами и имел своё особое мнение по любой теме.

Александр Привалов РИА Новости

Человек безграничной доброты и порядочности

Современный российский биатлон напоминает банку с пауками, в которой они пытаются сожрать друг друга. Бесконечные взаимные обвинения, переходящие грань оскорблений, интриги, борьба за власть и сферы влияния, скандалы с допингом и непрофессиональным управлением федерацией стали уже привычными в последние 15 лет. Тот же Пихлер назвал это перманентное состояние «войной каждого с каждым». Привалов, пожалуй, единственный человек, от которого я никогда не слышал оскорблений и негатива в адрес оппонентов. Даже в самых трудных ситуациях он, словно мультяшный кот Леопольд, сохранял оптимизм и улыбку, которые передавались окружающим. Именно поэтому десятки подготовленных им мастеров вспоминают мэтра исключительно добрым словом, а все без исключения руководители Союза биатлонистов России (СБР) до последнего искали у Привалова поддержки и обращались за советом.

Уникальная доброта не раз помогала ему находить общий язык даже с такими сложными спортсменами, как Александр Тихонов, и создать неповторимую атмосферу семьи в команде. Помимо таланта тренера и психолога, Привалов обладал уникальным голосом. Ни одно из застолий в Международном союзе биатлонистов и Союзе биатлонистов России не обходилось без партий Александра Васильевича. Особенно ему удавались русские народные песни и романсы. Однажды в Рупольдинге он исполнял песню даже под аккомпанемент оркестра. Немцы были восхищены.

Возвращаясь из больницы в родную квартиру на Речном вокзале, Привалов продолжал жить будущим: активно переживал за предстоящую Олимпиаду и подготовку к ней россиян, сочувствовал братьям-белорусам, у которых по политическим мотивам отобрали этап Кубка мира, готовился к встречам со спортивными руководителями и депутатами Государственной думы. Наверное, каждый мечтал бы прожить такую яркую и насыщенную жизнь, оставаясь до конца активным, неравнодушным, с ясным умом мужчиной, которого язык не повернётся назвать стариком. А ещё Привалов при поддержке СБР к своему 85-летнему юбилею издал сборник стихов. Там есть такие важные строки, посвящённые ветеранам биатлона.

Ребята, ребята, мы будем бессильны

Вернуть удивительный этот рассвет,

Ведь только однажды, однажды Синильга

Берёзовой веточкой машет нам вслед.

Росу голубую склевала синица,

Над южным болотом дымится рассвет.

Мы снова уходим, и снова Синильга

Берёзовой веточкой машет нам вслед.