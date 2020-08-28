ВиРУС АДА: почему Ганус больше не будет бороться с допингом в России

Юрий Ганус возглавлял Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) без трёх дней ровно три года. После его отставки единогласным решением общего собрания учредителей РУСАДА NEWS.ru вынужден констатировать тот факт, что реальный, а не лубочный борец с допингом оказался не нужен российскому спорту.

Решение об увольнении Гануса было принято на общем собрании учредителей Российского антидопингового агентства, рассмотревшего соответствующую рекомендацию наблюдательного совета этой организации. В свою очередь наблюдательный совет основывался на результатах отчёта, представленного независимой аудиторской компанией в начале августа текущего года. Анализ этого документа позволил совету сделать вывод о финансовых нарушениях, допущенных гендиректором РУСАДА, что и послужило основанием для его отстранения от занимаемой должности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Этот вердикт представителям СМИ огласил 28 августа президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В своё время ОКР на правах учредителя РУСАДА выступил гарантом организации, что позволило обеспечить операционную независимость от любых спортивных структур. ОКР также утверждает финансовую отчётность организации. Для нас принципиально важно, чтобы финансовая деятельность велась прозрачно. Внимательно рассмотрев доводы, общее собрание решило принять рекомендацию наблюдательного совета. Решение на основе выявленных фактов было принято единогласно, — цитирует Позднякова корреспондент NEWS.ru.

Глава ОКР добавил, что новый гендиректор РУСАДА будет избран на конкурсной основе не позднее чем через шесть месяцев. Пока же исполняющим обязанности руководителя антидопинговой организации назначен Михаил Буханов, ранее работавший юристом РУСАДА. Поздняков при этом подчеркнул, что «высокопрофессиональная команда агентства продолжит свою работу». Однако почти сразу же появилась информация, что Маргарита Пахноцкая написала заявление об увольнении по собственному желанию с должности заместителя генерального директора организации.

Маргарита Пахноцкая Сергей Булкин/NEWS.ru

Следует напомнить, что Ганусу и его приближённым вменялось в вину незаконное присвоение 110 млн рублей, а также намеренное завышение длительности служебных командировок, в то время как сотрудники агентства на самом деле находились в эти «лишние» дни на отдыхе. Кроме того, Ганус якобы пытался задним числом утвердить аудитора и все необходимые документы по финансовой отчётности. Это и послужило поводом для независимой аудиторской проверки, инициированной учредителями РУСАДА.

Теперь результаты аудита не сулят бывшему гендиректору агентства ничего хорошего: новому руководству Российского антидопингового агентства поручено обратиться в правоохранительные органы, чтобы определить серьёзность финансовых нарушений в организации, о чём отдельно сообщил Станислав Поздняков.

Юрию Ганусу, приступившему к исполнению обязанностей главы РУСАДА 31 августа 2017 года, нынче можно заодно «прилепить» и ярлык тайного пособника Всемирного антидопингового агентства (WADA), поскольку его кандидатура была согласована с руководством этой организации. Он неоднократно делал громкие заявления о проблемах с допингом в России вместо того, чтобы — по разумению многих спортивных начальников — максимально сглаживать острые углы и делать хорошую мину при плохой игре, «патриотично» отстаивая интересы очередных попавшихся на нарушениях российских горе-спортсменов.

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин (слева) и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Александр Вильф/РИА Москва

NEWS.ru уже высказывался на эту тему, так что сейчас нет смысла повторяться. Можно в очередной раз констатировать тот факт, что «охота на ведьм», которую так любят устраивать в российском спорте (на самом деле далеко не только в спорте), почти всегда приносит неплохую добычу. Разумеется, тем, кто в этом заинтересован.

Сейчас Гануса убрали под соусом недоверия по результатам аудита и на фоне возможного отстранения России от участия в Олимпийских играх 2021 года в Токио. То есть получается, что наш вероятный пролёт мимо ближайшей летней Олимпиады — это вовсе не следствие непрекращающейся череды допинговых скандалов и нарушений антидопинговых правил российскими атлетами, а целиком и полностью вина чиновника, пытавшегося вести борьбу со всей этой вакханалией. Прекрасный и давно проверенный способ найти стрелочника и густо обвешать его всеми «собаками», выведя из-под удара тех, кто его реально заслуживает!

Что же дальше? Можно предположить, что в ближайшее время нас ждут очень серьёзные проблемы в отношениях с WADA. Возможно, будет очередная волна новых разоблачений в российском спорте, который теперь вполне может поразить новый вирус — ВиРУС АДА.