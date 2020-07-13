NEWS.ru — о скандале вокруг генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, которого обвиняют в присвоении 110 миллионов рублей и других финансовых нарушениях.
«Компромат» — следствие «абонентской платы»?
Всё началось несколько дней назад, когда один из Telegram-каналов сообщил о том, что в течение 2018 и 2019 годов глава РУСАДА мог незаконно разбогатеть на 110 млн рублей. Кроме того, Юрия Гануса и его коллег по агентству обвиняли в завышении длительности служебных командировок, хотя на самом деле в это время сотрудники РУСАДА находились на отдыхе.
Ганус в экстренном порядке организовал пресс-конференцию, на которой назвал весь опубликованный на него «компромат» ложью и домыслами.
Следующим на инцидент вокруг руководителя РУСАДА отреагировал Олимпийский комитет России (ОКР) в лице президента Станислава Позднякова, который на специальном брифинге рассказал журналистам о проведённой аудиторской проверке в возглавляемой Ганусом организации.
Вопреки утверждениям генерального директора, углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности [РУСАДА]. Мы передали результаты проверки в наблюдательный совет, который должен оценить содержание, проанализировать и отреагировать в рамках полномочий. ОКР и ПКР (Паралимпийский комитет России. — NEWS.ru) будут ожидать итоги, — заявил Поздняков.
Президент ОКР добавил, что Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и все документы по финансовой отчётности, что послужило сигналом для учредителей Российского антидопингового агентства.
При этом, как отметил Поздняков, пока идёт расследование, никаких ограничительных мер в отношении деятельности главы РУСАДА приниматься не будет — Ганус продолжит исполнять свои обязанности в полном объёме. А Наблюдательный совет РУСАДА, который должен собраться в течение ближайших десяти дней, даст свою оценку и соответствующие рекомендации по данному вопросу.
Вполне возможно, мы станем свидетелями очередного громкого разоблачения, когда превысивший свои полномочия спортивный чиновник был схвачен за руку и выведен на чистую воду. Но одновременно возникают и другие вопросы. Например, можно ли назвать простым совпадением тот факт, что «компромат» на Гануса всплыл спустя несколько дней после того, как Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) с не менее громким скандалом не выплатила World Athletics (Международной легкоатлетической федерации) штраф в $5 млн за официально признанные нарушения в так называемом «деле Лысенко»? И что тот же Поздняков резко выступал против выплаты этой суммы, назвав её «абонентской платой», на которую посадили российскую лёгкую атлетику зарубежные чиновники.
Хорошо срежиссированная расправа по коррупционному сценарию
В то же время нельзя не принимать во внимание, что Юрий Ганус и его команда, начавшие разгребать авгиевы конюшни в РУСАДА в конце августа 2017 года, то есть на самом пике допинговых скандалов в отечественном спорте, всегда занимали и декларировали максимально жёсткую позицию в отношении применения запрещённых препаратов российскими спортсменами. И всегда шли на максимально конструктивные диалоги и сотрудничество с зарубежными организациями, в первую очередь — Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Да, скорее всего, Запад с удовольствием воспользовался готовностью России раскаяться и принять предложенные условия игры — а потому и в какой-то степени сел нам на шею. Что, собственно, и нашло отражение в той «абонентской плате» (а по сути, регулярным выплатам по штрафным санкциям в казну World Athletics или других заинтересованных международных организаций), о которой с возмущением говорил Поздняков.
Но давайте смотреть правде в глаза: это был, пожалуй, единственный способ хоть как-то очистить изгвазданную репутацию российского спорта, грубо говоря, откупиться, загладив прежние допинговые грехи приличными суммами денег, параллельно создавая абсолютно прозрачную систему допинг-контроля в стране и приняв все условия WADA.
Любой другой путь неизбежно привёл бы к ужесточению антироссийских санкций и, в конце концов, к полной нашей изоляции и исключения России из мирового спортивного сообщества. Нас постепенно вытеснили бы из всех международных федераций и наглухо перекрыли бы доступ на все соревнования, начиная с Олимпиад и заканчивая обычными международными турнирами.
Хочется верить, что Ганус и его соратники это понимали, а потому и зачастую занимали позицию, которая многим в России казалась «непатриотичной». Вместо того, чтобы «отмазывать» попавшихся допингёров, РУСАДА соглашалось с западными санкциями. Вместо того, чтобы оспаривать «абонентскую плату», «предательски» помогало WADA обвешивать нас новыми «оброками».
Стоит ещё раз повториться: не станем исключать такое развитие событий, при котором подозрения в адрес Юрия Гануса в финансовых махинациях окажутся небеспочвенными. Реальность этой страны давно научила ничему не удивляться. Но очень сильно подозрение, что принципиальная позиция главы РУСАДА в вопросах борьбы с допинговой системой в стране просто перестала вписываться в общую схему унылого и беспросветного существования российского спорта. А потому мы сейчас и становимся свидетелями хорошо срежиссированной расправы с неугодным персонажем по давно отработанному сценарию с обвинениями в коррупции.
P.S. Когда этот материал был готов к публикации, пришло известие, что подал в отставку президент ВФЛА Евгений Юрченко. Тот самый, который был избран на этот пост менее пяти месяцев назад и который не смог найти те самые $5 млн «абонентской платы». Тут, как говорится, и выдумывать ничего не надо: жизнь — лучший режиссёр...
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