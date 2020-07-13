NEWS.ru — о скандале вокруг генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, которого обвиняют в присвоении 110 миллионов рублей и других финансовых нарушениях.

«Компромат» — следствие «абонентской платы»?

Всё началось несколько дней назад, когда один из Telegram-каналов сообщил о том, что в течение 2018 и 2019 годов глава РУСАДА мог незаконно разбогатеть на 110 млн рублей. Кроме того, Юрия Гануса и его коллег по агентству обвиняли в завышении длительности служебных командировок, хотя на самом деле в это время сотрудники РУСАДА находились на отдыхе.

Ганус в экстренном порядке организовал пресс-конференцию, на которой назвал весь опубликованный на него «компромат» ложью и домыслами.

Следующим на инцидент вокруг руководителя РУСАДА отреагировал Олимпийский комитет России (ОКР) в лице президента Станислава Позднякова, который на специальном брифинге рассказал журналистам о проведённой аудиторской проверке в возглавляемой Ганусом организации.

Вопреки утверждениям генерального директора, углублённый аудит нашёл нарушения финансовой деятельности [РУСАДА]. Мы передали результаты проверки в наблюдательный совет, который должен оценить содержание, проанализировать и отреагировать в рамках полномочий. ОКР и ПКР (Паралимпийский комитет России. — NEWS.ru) будут ожидать итоги, — заявил Поздняков.

Президент ОКР добавил, что Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и все документы по финансовой отчётности, что послужило сигналом для учредителей Российского антидопингового агентства.

При этом, как отметил Поздняков, пока идёт расследование, никаких ограничительных мер в отношении деятельности главы РУСАДА приниматься не будет — Ганус продолжит исполнять свои обязанности в полном объёме. А Наблюдательный совет РУСАДА, который должен собраться в течение ближайших десяти дней, даст свою оценку и соответствующие рекомендации по данному вопросу.

Вполне возможно, мы станем свидетелями очередного громкого разоблачения, когда превысивший свои полномочия спортивный чиновник был схвачен за руку и выведен на чистую воду. Но одновременно возникают и другие вопросы. Например, можно ли назвать простым совпадением тот факт, что «компромат» на Гануса всплыл спустя несколько дней после того, как Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) с не менее громким скандалом не выплатила World Athletics (Международной легкоатлетической федерации) штраф в $5 млн за официально признанные нарушения в так называемом «деле Лысенко»? И что тот же Поздняков резко выступал против выплаты этой суммы, назвав её «абонентской платой», на которую посадили российскую лёгкую атлетику зарубежные чиновники.

Хорошо срежиссированная расправа по коррупционному сценарию

Юрий Ганус Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время нельзя не принимать во внимание, что Юрий Ганус и его команда, начавшие разгребать авгиевы конюшни в РУСАДА в конце августа 2017 года, то есть на самом пике допинговых скандалов в отечественном спорте, всегда занимали и декларировали максимально жёсткую позицию в отношении применения запрещённых препаратов российскими спортсменами. И всегда шли на максимально конструктивные диалоги и сотрудничество с зарубежными организациями, в первую очередь — Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Да, скорее всего, Запад с удовольствием воспользовался готовностью России раскаяться и принять предложенные условия игры — а потому и в какой-то степени сел нам на шею. Что, собственно, и нашло отражение в той «абонентской плате» (а по сути, регулярным выплатам по штрафным санкциям в казну World Athletics или других заинтересованных международных организаций), о которой с возмущением говорил Поздняков.

Но давайте смотреть правде в глаза: это был, пожалуй, единственный способ хоть как-то очистить изгвазданную репутацию российского спорта, грубо говоря, откупиться, загладив прежние допинговые грехи приличными суммами денег, параллельно создавая абсолютно прозрачную систему допинг-контроля в стране и приняв все условия WADA.

Любой другой путь неизбежно привёл бы к ужесточению антироссийских санкций и, в конце концов, к полной нашей изоляции и исключения России из мирового спортивного сообщества. Нас постепенно вытеснили бы из всех международных федераций и наглухо перекрыли бы доступ на все соревнования, начиная с Олимпиад и заканчивая обычными международными турнирами.

Хочется верить, что Ганус и его соратники это понимали, а потому и зачастую занимали позицию, которая многим в России казалась «непатриотичной». Вместо того, чтобы «отмазывать» попавшихся допингёров, РУСАДА соглашалось с западными санкциями. Вместо того, чтобы оспаривать «абонентскую плату», «предательски» помогало WADA обвешивать нас новыми «оброками».

Стоит ещё раз повториться: не станем исключать такое развитие событий, при котором подозрения в адрес Юрия Гануса в финансовых махинациях окажутся небеспочвенными. Реальность этой страны давно научила ничему не удивляться. Но очень сильно подозрение, что принципиальная позиция главы РУСАДА в вопросах борьбы с допинговой системой в стране просто перестала вписываться в общую схему унылого и беспросветного существования российского спорта. А потому мы сейчас и становимся свидетелями хорошо срежиссированной расправы с неугодным персонажем по давно отработанному сценарию с обвинениями в коррупции.

P.S. Когда этот материал был готов к публикации, пришло известие, что подал в отставку президент ВФЛА Евгений Юрченко. Тот самый, который был избран на этот пост менее пяти месяцев назад и который не смог найти те самые $5 млн «абонентской платы». Тут, как говорится, и выдумывать ничего не надо: жизнь — лучший режиссёр...