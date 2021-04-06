В МОК прокомментировали отказ КНДР участвовать в Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/ae2cae9e-96d6-11eb-bfc0-96000091f725_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на решение КНДР не участвовать в Олимпийских играх 2020 в Токио. Слова представителя МОК приводит ТАСС.

К сожалению, Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР, несмотря на несколько просьб МОК, не смог провести телефонную конференцию, в ходе которой также должна была обсуждаться ситуация с COVID-19 в Северной Корее. МОК не получал никаких официальных заявлений от НОК КНДР об освобождении их от обязанности принять участие в Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией, — заявили в МОК.

Перенесённая на год из-за коронавируса Олимпиада пройдёт в Токио с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на Игры не допустят.

Об отказе КНДР участвовать в Играх NEWS.ru писал ранее 6 апреля. Причиной такого решения названа пока непобеждённая пандемия коронавируса.