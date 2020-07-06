Уткин — Соловьёву: кто ты такой, чтобы говорить, на что я имею права

https://static.news.ru/photo/9b9f7440-bf82-11ea-8d05-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный спортивный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал конфликт с известным ведущим Владимиром Соловьёвым, подчеркнул, что не он его начал.

Я высказал гражданскую позицию, а человек полез на меня с оскорблениями, что я больной, у меня бессвязная речь. Кто ты такой, чтобы говорить, на что я имею или не имею права? — сказал Уткин в интервью Ксении Собчак.

Публичный конфликт между двумя журналистами начался после высказываний Уткина относительно действий российских властей. Уже несколько недель оппоненты обмениваются различными оскорблениями в адрес друг друга. Ранее Соловьёв угрожал расправиться с блогером

Как писал NEWS.ru, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает неэтичным открытый конфликт в СМИ журналиста и блогера Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.