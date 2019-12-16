В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб ЦСКА обыграл у себя на паркете казахстанскую «Астану» из Нур-Султана со счётом 104:91. Однако нельзя сказать, что эта победа далась «красно-синим» легко и непринуждённо — соперник слишком часто брал инициативу в свои руки и реализовывал сложные броски. А в третьей четверти «Астана» и вовсе сократила отставание до четырёх очков, и счёт стал 68:64. Атакующий защитник «армейцев» Иван Ухов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, что помешало коллективу чувствовать себя уверенно на паркете во второй половине встречи, и на что обратил внимание наставник московской команды после игры.

— Очень нужная победа с уверенным преимуществом. Можно ли считать, что ЦСКА реабилитировался за прошлое поражение от «Маккаби» (80:90) в Тель-Авиве?

— Сложно сказать, реабилитировались или нет. Главное, победили и мы довольны. Нам предстоит ещё много работы, чтобы болельщики и мы были довольны результатом. Мы стараемся в каждой игре.

— Несмотря на победу, вопросов все равно хватает: показалось, после уверенного завершения первой половины коллектив расслабился, что позволило «Астане» сократить преимущество.

— На самом деле, «Астана» осуществила очень много тяжёлых бросков и где-то сумела почувствовать ритм игры. Поэтому мы в каких-то моментах не смогли защищаться, хотя я думаю, что в целом мы неплохо играли в обороне, просто они сумели реализовать свои сложные броски.

— В последнее время поговаривают о снижении мотивации в команде. В это сложно поверить, учитывая как «красно-синие» хватаются за каждый мяч, но иногда действительно чего-то не хватает.

— Не согласен. Мы всегда стараемся, даже если против нас выходит на паркет аутсайдер, уважать соперника. Не стоит недооценивать противника. Этой позиции мы придерживаемся. Если смотреть на чемпионат, то многие команды расслабляются, и зачастую бывает, что проигрывают. Мы всегда нацелены на победу, играем с мотивацией, просто иногда не хватает везения. Не надо забывать, что в спорте удача очень важна. Иногда она бывает не нашей стороне.

Иван Ухов Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что ЦСКА не удалось против соперника из Казахстана?

— В целом, наверное, у нас получился хороший матч, забили 104 очка, но пропустили 91. В защите мы достойно себя показали. Но «Астана» хорошая команда, которая может забивать сложные мячи и делает это в каждом своём матче.

— Казалось, во время потери концентрации главный тренер Димитрис Итудис просто свирепел. Что кричал вам вслед? Как подбадривал?

— Ой, сейчас я уже не вспомню, как это было (смеётся), потому что когда ты сконцентрирован на игре, то некоторые моменты упускаешь. Но нет, я не могу вспомнить, как там было, как он подбадривал (смеётся). Просто пытался завести команду, чтобы она продолжала своё движение и демонстрировала свою игру.

— А после игры? Что-то выделил конкретное, может, обратил внимание на детали?

— Ничего такого сверхъестественного не сказал. Просто обратил внимание на то, что мы сыграли с концентрацией, с характером, показали, что мы можем играть в быстрый баскетбол, который мы показывали, имели несколько хороших ситуаций. Именно это отметил. Мы были сконцентрированы на то, что «Астана» не является просто проходным соперником и не дали себе слабину.

— Впереди тяжёлые игры на выезде, плюс ещё и Калининград. График очень сложный, когда успеваете отдыхать и успеваете ли вообще?

— Когда бывает возможность, тогда и успеваем (смеётся). Вы правильно подметили, график, действительно, непростой, наша домашняя игра в Калининграде всё равно будет выездной, но уверен, там нас так же хорошо будут поддерживать болельщики, как здесь, в Москве. В целом, когда есть свободная минутка стараемся отдохнуть, восстановиться, но не получается найти очень много времени.