«Туристка на халяву»: как на Медведеву обрушились из-за статуса посла ОИ

Зимние Олимпийские игры стартуют через неделю. Многие спортсмены уже находятся в Пекине. Скоро до столицы Поднебесной доедет и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Фигуристка не будет принимать участие в турнире. На ней лежит другая немаловажная роль — она будет официальным послом сборной ОКР. Впрочем, известие об этом положительно восприняли, видимо, только собственные болельщики Жени. Остальные ополчились на фигуристку. Что же так разозлило фанатов в новом статусе Медведевой?

«Дипломатические качества»

Изначально Медведева должна была сопровождать национальную команду в качестве посла на Олимпиаде в Токио. Однако непростая эпидемиологическая ситуация оборвала планы фигуристки. Летом 2021 года (летняя Олимпиада была перенесена на год) было принято решение оставить Женю дома. Она должна была поддерживать команду в онлайн-формате.

Летние Игры закончились. Встал вопрос, кто будет назначен на роль посла на Олимпиаде в Пекине. Ответ не заставил себя долго ждать. Выбор пал снова на Медведеву. Позже глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему именно она снова стала послом. По его словам, кандидатура Жени не подвергалась никакому сомнению. И на это было несколько причин.

Первая причина — это ты. Так, мы отвлеклись.

Исходя из слов Позднякова, можно сделать следующие выводы. Медведева стала послом Игр в Пекине, потому что, во-первых, у неё большое количество подписчиков в TikTok. Во-вторых, потому что у неё есть «дипломатические качества».

Евгения Медведева Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Говоря о дипломатических качествах, Поздняков вспоминает несколько выступлений Жени Медведевой перед членами Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских спортсменов на Игры-2018 в Пхёнчхане. Глава ОКР отмечает, что они не забыли и ценят вклад Жени в этой непростой истории.

Какие задачи у посла?

С кандидатурой посла всё понятно. А что же входит в его обязанности?

Медведева будет своего рода мостиком между болельщиками и спортсменами. На Играх в Пекине не организован Дом болельщиков из-за мер безопасности, поэтому Медведева будет общаться с фанатами через социальные сети, оповещать их об обстановке, главных новостях. Также, естественно, она будет поддерживать контакт со спортсменами: общаться с ними, настраивать на соревнования и в целом создавать хорошее настроение вокруг.

Впрочем, помимо роли посла она также будет выполнять роль комментатора. Евгения Медведева вместе с олимпийскими чемпионами и призёрами Игр Алексеем Ягудиным, Ильёй Авербухом, Максимом Траньковым будет комментировать фигурное катание на Первом канале. В общем, работы у двукратной чемпионки мира ожидается немало.

«Сколько же нахлебников едет. Слов нет!»

Что касается эмоций Жени от предстоящей поездки в Пекин, то она ожидаемо предвкушает начало Олимпиады и свою работу на ней.

Надеюсь, удастся оправдать ожидания ОКР и внести свой мизерный вклад в олимпийское настроение. Не сомневаюсь, что будет очень интересно. Над предложением практически не раздумывала. Олимпиада — главное событие в жизни спортсмена, даже уже завершившего карьеру, и если есть возможность хоть как-то поучаствовать и помочь, это здорово, — заявила Женя.

Правда, стоит признать, что о некоторых своих обязанностях фигуристка до недавнего времени была не в курсе. В том же интервью она заявила, что пока не понимает, какие задачи в роли посла ей предстоит выполнять. Такое чистосердечное признание понравилось немногим. На двукратную чемпионку мира обрушился шквал критики. Ей поставили в укор бюджетные деньги, отсутствие олимпийского золота, а ОКР обвинили в безответственности. По мнению многих, сейчас не лучшее время для «левых» людей на Олимпиаде.

Евгения Медведева Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Еду за бюджетные деньги, но что буду делать, не знаю... Зачем такое вслух произносить? (viktorevna)

— Ну вот зачем эти послы? И это не касаемо Медведевой, хоть кто будет. Тут у биатлонистов оружейника не берут, места нет, а для послов есть. Сколько же нахлебников едет. Слов нет! (Сольвейг)

— Мда, Олимпиада для спортсменов вообще или для кого? Квоту сократили по сравнению с прошлым годом на 41 человека. Пострадали биатлон, конькобежный спорт. Не едут люди, которые действительно заслужили там быть. Но зато всякие левые послы, не знающие до сих пор своих обязанностей, будут на ОИ. (dinaida)

— Честно говоря, мне не совсем понятно, зачем надо везти столько лишнего народу на ОИ во время пандемии, особенно когда такой риск снятия из-за положительного теста. (Активист)

— И мы не понимаем, зачем там «серебро ОИ 2018 года». (larchik_guzeeva)

— Офигеть! Туристка на халяву за наш счёт. (Галина Щетина)

— Блатная девочка не знает, чем там заниматься, а оплачивается сей вояж из госбюджета. (Marcus Lemieux)