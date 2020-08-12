Президент США Дональд Трамп на протяжении многих недель не проявлял себя сторонником преклонения колен во время исполнения государственного гимна в знак протеста против социальной несправедливости и расового неравенства. 11 августа он появился на «Outkick the Coverage», чтобы обсудить состояние Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на фоне всех протестов, будоражащих Штаты. NEWS.ru разбирается, зачем президент позорится там, где не стоило.

Одной из отличительных черт президентства Трампа является его непрекращающееся желание критиковать всех и вся, в том числе и спортсменов. А с учётом всех последних событий, его заявления стали жестче и глупее. Где это видано, чтобы президент вместо поддержки спортивных лиг, разрушал всё вокруг своей критикой. Благо, руководители и НБА и Национальной футбольной лиги (НФЛ) уже давно пропускают всё это «мимо ушей».

Главное, что нужно знать — абсурдность его высказываний. Во время выступления на радио-шоу Клэя Трэвиса, которое транслируется на Fox Sports Radio, Трамп отметил, что рейтинги НБА резко пошли вниз, потому что многим людям отвратительно наблюдать за тем, как проявляется неуважение к гимну и флагу страны.

Посмотрите на баскетбольные рейтинги. Они упали до очень низких показателей. Очень, очень низких показателей. Появилось отвращение к НБА, в том числе из-за способа, как они всё это делают. Так что я думаю, что у НБА проблемы. Большие проблемы. Их проблемы больше, чем они сами думают, — заявил президент.

Интерес фанатов после возобновления баскетбольного чемпионата действительно стал ниже. После первой недели рестарта игр под пузырём показатели снизились на 4% по сравнению со средними цифрами до перерыва, хотя по итогу первых выходных количество зрителей было на 14% выше среднего. Это связано в первую очередь с тем, что кабельное телевидение потеряло более шести миллионов подписчиков только в 2019 году. Угадайте, где чаще всего показывают игры НБА? Правильно — «по проводам».

Jim LoScalzo/Pool via CNP/Global Look Press

Смешно ориентироваться на телевидение в 21 веке, в веке цифровых технологий. Между прочим, по данным рейтинга Nielsen, восемь из 10 самых просматриваемых спортивных программ в прайм-тайм на сайтах ESPN и TNT — игры Национальной баскетбольной лиги. Показатели выросли на 6% по сравнению с предыдущим сезоном, а матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:103), который прошёл 31 июля, занял первое место в списке. Поэтому не удивительно, что ситуация с рейтингом понятна всем, кроме лидера страны. Подобное происходило и с НФЛ, когда их цифры стремительно катились вниз в 2016 и 2017 годах. Но с тех пор всё восстановилось. Популярность НФЛ растёт второй год подряд, а в прошлом году и вовсе побила рекорд с 2016 года — интерес усилился на 4%. Но Трамп почему-то непреклонен, считая, что общественная активность игроков разрушает лиги. Кстати, по футбольной лиге президент тоже неплохо прошёлся. Он надеется, что она не стартует, если игроки примут решение опуститься на колено.

Они могут протестовать другими способами. Я не думаю, что они должны выражать недовольство против нашего флага или нашей страны, — добавил он.

НБА уже давно заняла враждебную позицию по отношению к Трампу, об этом спокойно заявляют все лидеры, включая Леброна Джеймса. А «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс» вовсе махнули рукой и не приняли приглашение Трампа в Белый дом после своих побед в чемпионате (первые — в сезоне 2016/17, вторые — в сезоне 2018/19). Позже президент позорно отозвал приглашение защитника «Уорриорз» Стефена Карри на церемонию, хотя игрок вообще-то ранее сам отказался от участия в этом цирке.

Посещение Белого дома считается большой честью для чемпионской команды. Стефен Карри сомневается, поэтому приглашение отозвано, — написал Трамп на своей странице в Twitter, не пояснив, относится ли отзыв приглашения к Карри лично или ко всей команде в целом.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Именно этот поступок побудил Джеймса назвать Трампа «бездельником». Этим летом Леброн и другие игроки выразили желание продвигать принципы социальной справедливости, а также пообещали поддерживать протесты против жестокости местных сотрудников правоохранительных органов. Естественно, во время первого матча возобновившейся Лиги все игроки опустились на колено, что вызвало гнев СМИ, поддерживающих политику Трампа.

Игроки НБА прекрасно знают, что я думаю о преклонении колена. Некоторые из игроков НБА подлые, мерзкие и попросту очень тупые. Они зарабатывают миллионы, занимаясь спортом, и должны уважать свою страну, — возмущается лидер страны.

Зато Трамп похвалил Национальную хоккейную лигу, мол, там ребята как раз уважают страну и не опускаются ниже плинтуса. И, соответственно, по его мнению, именно за счёт этого у НХЛ прекрасные показатели. Правда вот в этом месяце у НБА в среднем около 1,6 миллиона зрителей за игру, а у НХЛ — примерно 500 000. Да уж, действительно неплохие показатели.

Леброн Джеймс Javier Rojas/Global Look Press

Но самое эпичное во всей этой истории — приплетение Китая. Тут большую роль сыграл ведущий Трэвис, который спросил о финансовой доле НБА в Китае, о лицемерии со стороны игроков критиковать Трампа и демонстрировать во время исполнения гимна поддержку чернокожих, сохраняя молчание о нарушениях прав человека в Китае, с которым НБА ведёт дела. Известный факт, что администрация Трампа и правительство Китая достаточно давно расходятся по ряду вопросов.

То, как они угождают Китаю, как они прогнулись перед ними, это, откровенно говоря, позор. Они зарабатывают здесь намного больше, чем в Китае. Но у нас есть система, которая позволяет не уважать свою систему. И это плохо для них. Слишком плохо для них. Они не ценят то, что у них есть, — заявил Трамп.

В заключении Трэвис решил разрешить вечный спор о том, кто из игроков — Майкл Джордан или Леброн Джеймс — является игроком всех времён, ответ президента не стал неожиданным. Президент не упустил возможности подколоть лидера «Лос-Анджелес Лейкерс», который активно критикует его политику.

Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Я видел их обоих. Джордан! К тому же, он не лез в политику, люди любят его больше, — заключил Трамп.

Честно говоря, наблюдать за происходящим и смешно, и грустно одновременно. Хочется, чтобы Дональд Трамп, наконец, остановился. А то всё это больше похоже на гнев обиженной на мужчину женщины.