Одной из отличительных черт президентства Трампа является его непрекращающееся желание критиковать всех и вся, в том числе и спортсменов. А с учётом всех последних событий, его заявления стали жестче и глупее. Где это видано, чтобы президент вместо поддержки спортивных лиг, разрушал всё вокруг своей критикой. Благо, руководители и НБА и Национальной футбольной лиги (НФЛ) уже давно пропускают всё это «мимо ушей».

Главное, что нужно знать — абсурдность его высказываний. Во время выступления на радио-шоу Клэя Трэвиса, которое транслируется на Fox Sports Radio, Трамп отметил, что рейтинги НБА резко пошли вниз, потому что многим людям отвратительно наблюдать за тем, как проявляется неуважение к гимну и флагу страны.

Интерес фанатов после возобновления баскетбольного чемпионата действительно стал ниже. После первой недели рестарта игр под пузырём показатели снизились на 4% по сравнению со средними цифрами до перерыва, хотя по итогу первых выходных количество зрителей было на 14% выше среднего. Это связано в первую очередь с тем, что кабельное телевидение потеряло более шести миллионов подписчиков только в 2019 году. Угадайте, где чаще всего показывают игры НБА? Правильно — «по проводам».

Смешно ориентироваться на телевидение в 21 веке, в веке цифровых технологий. Между прочим, по данным рейтинга Nielsen, восемь из 10 самых просматриваемых спортивных программ в прайм-тайм на сайтах ESPN и TNT — игры Национальной баскетбольной лиги. Показатели выросли на 6% по сравнению с предыдущим сезоном, а матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:103), который прошёл 31 июля, занял первое место в списке. Поэтому не удивительно, что ситуация с рейтингом понятна всем, кроме лидера страны. Подобное происходило и с НФЛ, когда их цифры стремительно катились вниз в 2016 и 2017 годах. Но с тех пор всё восстановилось. Популярность НФЛ растёт второй год подряд, а в прошлом году и вовсе побила рекорд с 2016 года — интерес усилился на 4%. Но Трамп почему-то непреклонен, считая, что общественная активность игроков разрушает лиги. Кстати, по футбольной лиге президент тоже неплохо прошёлся. Он надеется, что она не стартует, если игроки примут решение опуститься на колено.

НБА уже давно заняла враждебную позицию по отношению к Трампу, об этом спокойно заявляют все лидеры, включая Леброна Джеймса. А «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс» вовсе махнули рукой и не приняли приглашение Трампа в Белый дом после своих побед в чемпионате (первые — в сезоне 2016/17, вторые — в сезоне 2018/19). Позже президент позорно отозвал приглашение защитника «Уорриорз» Стефена Карри на церемонию, хотя игрок вообще-то ранее сам отказался от участия в этом цирке.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!