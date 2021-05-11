Туктамышева позирует, Щербакова отжигает: как отдыхают российские фигуристы

Наши фигуристы в этом сезоне потрудились на славу и теперь с чувством выполненного долга проводят отпуск. Александра Трусова плавает с дельфинами, Елизавета Туктамышева меняет купальники, а ученики Светланы Соколовской покоряют дюны. Самые «тёплые» снимки с отдыха фигуристов — в материале NEWS.ru.

Мальдивы

По понятным причинам в этом году выбор мест, где можно провести отдых, был ограничен. Поэтому многим пришлось остановиться на Мальдивах.

Одним из первых до райского острова добрался Евгений Плющенко, бывший тренер Александры Трусовой и Алёны Косторной. Несмотря на умиротворённую атмосферу, семейная чета Плющенко-Рудковских решила организовать активный отдых. Они кормили акул, играли в футбол и даже устроили мастер-класс по фигурному катанию. Пожалуй, такое мог придумать только Плющенко.

Сейчас тренер уже находится в Москве и активно готовится к старту весенних сборов в «Ангелах Плющенко».

Чемпионы России 2021 года в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин тоже выбрали для отпуска Мальдивы. Фотография Саши в Instagram в коралловом купальнике очень впечатлила подписчиков.

Такие ноги дают лишь только боги! — написала romanikamarina.

Иван тоже смог удивить пользователей соцсетей. Правда, не длинными ногами, а сбритой бородой. Новый имидж фигуриста многим пришёлся по вкусу.

Ванечка побрился! Так непривычно...Хорошего отдыха! — подписала alymova550.

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева поехала на Мальдивы со своими подругами. Как известно, отдых с подругами — залог качественного контента. Недавняя звезда Maxim радует подписчиков не только фотографиями в разнообразных купальниках, но и юмористическими роликами.

Когда встал на завтрак в 9:55, а завтрак заканчивается в 10:00, — подписала видео фигуристка.

Впрочем, красивых фотографий в сторис Туктамышевой тоже хватает.

Елизавета Туктамышева instagram.com/liza_tuktik

А вот Анна Щербакова даже на Мальдивах не изменяет своим привычкам. Чемпионка мира выложила на странице в Instagram кусочек зажигательного танца. Морис Квителашвили, который выступает с Щербаковой на одном льду в «Хрустальном», обещал повторить танец. Кажется, нас ждёт очередной флешмоб.

Дубай

Следующим популярным местом отдыха фигуристов стал Дубай. Александр Самарин, Марк Кондратюк, Алина Урушадзе из группы Светланы Соколовской решили провести каникулы в ОАЭ. Фигуристы катались по песчаным долинам на квадроциклах, парили «в облаках» на флайборде и снимали множество видео для TikTok. В компании учеников Соколовской был замечен и чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев.

А вот Елизавета Нугуманова, судя по снимкам в Instagram, отдала предпочтение ленивому отдыху. За это подписчики должны ей сказать спасибо.

Другое

Главный ньюсмейкер последнего весеннего месяца Александра Трусова тоже отдыхает на «морях». Где именно — неизвестно (снимки были опубликованы без указания геолокации). Зато понятно, что отпуск бронзовый призёр чемпионата мира проводит с семьёй. Она с братьями плавает с дельфинами и делает снимки на закате солнца. Фотографии выглядят очень эффектно.

А пока одни фигуристы отдыхают, другие продолжают выступать в различных шоу. На днях ученики Этери Тутберидзе Дарья Усачёва, Майя Хромых, Морис Квителашвили, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов съездили в польский Торунь на гала-концерт. Польские зрители должны были оценить этот мощный состав.