Тренер Ласицкене выступил с громкой критикой, обвинив ВФЛА в предательстве

https://static.news.ru/photo/a94c828c-bc7a-11ea-ae9a-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Габрилян, личный тренер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, выступил с резким заявлением в адрес руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Специалист заявил, что Ласицкене является самой лучшей высотницей в мире, доказав свою чистоту относительно допинга.

Для Марии Ласицкене не отстояли возможность выигрывать войны (состязания), не защитили от сложившейся ситуации абсолютно доказанную чистую спортсменку. Я считаю это предательством по отношению к ней, — написал Габрилян на своей странице в Instagram.

Он отметил, что от руководства ВФЛА ждали честных поступков и решительных действий, однако обещания не были выполнены. Габрилян также подчеркнул, что будет добиваться выступления своей подопечной на Олимпийских играх в Токио.

Ранее NEWS.ru сообщал, что World Athletics в своём официальном пресс-релизе подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены. В связи с этим выдача российским спортсменам нейтральных статусов будет отложена до конца июля.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для получения нейтрального статуса российскими атлетами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.