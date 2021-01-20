Трефилов после поражения РФ на ЧМ задумался о пользе зарубежных тренеров

https://static.news.ru/photo/ffc911ea-5b51-11eb-9fd4-fa163e074e61_660.jpg Евгений Трефилов Фото: vk.com/evgenytrefilov_officialgroup

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал поражение сборной России национальной команде Египта в своём первом матче основного раунда мирового первенства со счётом 23:28.

Без работы никогда не бывает результата. Скажу очевидные вещи: не было нормальной подготовки, помешал коронавирус. Против египтян командной игры не было ни в защите, ни в нападении. Не было длинных движений, понимания, — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.

Он попросил «не бросать кирпичи в огород спортсменов».

Всё зависит от тренеров, федерации. Но, уважаемые, сколько Россия будет пользоваться иностранными специалистами? Понимаю, что никого нет, а федерация на меня ополчится. Но я думаю, что за свою родину будет биться только тот, кто живёт внутри. Но всех прошу надеяться на лучшее. У нас есть неплохой набор игроков, и я хочу им пожелать только успехов. Мужикам надо собраться, только работа даёт результат, — заключил он.

Проиграв, сборная России пропустила команду Египта на третье место в турнирной таблице, а сама занимает четвёртую позицию. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные в группе из шести.

России в основном раунде осталось провести матчи с Северной Македонией и Швецией.

Как писал NEWS.ru, Международная федерация гандбола лишила мужскую сборную России флага на предстоящем чемпионате мира в Египте. Вместо привычного обозначения RUS команда получит отображение в официальных документах и трансляциях под аббревиатурой RHF (Russian Handball Federation), сборной также разрешили использовать логотип федерации, но без надписей, только его графическую часть.

После решения CAS об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований Международная федерация гандбола применила к спортсменам России санкции. Так, логотип России должен быть заменён нейтральным символом, а на форме спортсменов недопустимы надписи «Россия». Если же такие надписи будут, то рядом должно располагаться не менее заметное словосочетание «нейтральный атлет».