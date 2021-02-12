Ставка на опыт: почему Туктамышева должна поехать на чемпионат мира

В конце февраля состоится финал Кубка России по фигурному катанию, который станет отборочным турниром на чемпионат мира. Анна Щербакова уже обеспечила себе поездку в Стокгольм, вторая квота достанется, скорее всего, Александре Трусовой, а вот кто поедет третьим номером — самый интересный вопрос на данный момент. Претенденток на последнюю путёвку несколько, но вряд ли Елизавета Туктамышева уступит кому бы то ни было своё место. Почему подопечная Алексея Мишина больше всех заслужила поехать на ЧМ, рассказывает NEWS.ru.

В прежние времена, когда сезон в фигурном катании напоминал нечто адекватное, состав сборной России на международные старты по большому счёту формировался по итогам чемпионата страны. Первые два места получали прямую путёвку, а судьба третьей квоты определялась тренерской коллегией. В этом сезоне правила изменились.

Из-за пандемии коронавируса многие лидеры сборной не смогли принять участие в главном национальном турнире, поэтому Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пришлось на ходу придумывать новые условия отбора. Чиновники решили закрепить в качестве проходных на международные старты только первые места на ЧР, а остальные квоты разыграть на другом турнире, на котором уже соберётся оптимальный состав лидеров сборной. На руку сыграло и то обстоятельство, что чемпионат Европы, который обычно проходит в конце января, отменили, из-за чего отпала острая необходимость решать все вопросы здесь и сейчас. То есть в декабре в Челябинске.

Тренеры Татьяна Прокофьева, Алексей Мишин и спортсменка Елизавета Туктамышева Донат Сорокин/ТАСС

Исходя из всей этой ситуации, складывается следующая картина. На сегодняшний день только Анна Щербакова гарантировала себе попадание на чемпионат мира (выиграла ЧР), а главными претендентками на оставшиеся две путёвки будут Александра Трусова, Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева и Елизавета Нугуманова (нет, мы ничего не перепутали).

Кто бы что ни говорил, но судьба второй квоты уже предрешена. Несмотря на все трудности, с которыми зачастую сталкивается Трусова, несмотря на то что она до сих пор является одной из самых нестабильных фигуристок, её запас прочности и мастерства в разы выше, чем у остальных оппоненток. Чемпионат России, на котором подопечная Евгения Плющенко продемонстрировала два безошибочных проката впервые за последние несколько сезонов, попутно обновив мировые рекорды, показал, что фиаско на Гран-при России было случайностью.

Да и отсутствие необходимости напрямую бороться с сильнейшими фигуристками нынешнего сезона Анной Щербаковой и Камилой Валиевой (она не сможет участвовать в чемпионате мира из-за возрастных ограничений) должно снять лишнее давление с Трусовой и, как следствие, помочь ей выступить без сучка и задоринки на финале Кубка России.

Хорошо, с первым и вторым местами определились. Кому в таком случае достанется третья путёвка? Перед тем как ответить на этот вопрос, нужно понять, каким образом будет всё-таки распределяться последнее вакантное место: по спортивному принципу или в последний момент федерация вернётся к своей прежней традиции — выбирать претендента на своё усмотрение.

Впрочем, ни тот ни другой способ не должен смущать Лизу Туктамышеву — она является фаворитом в борьбе за третью путёвку. Возьмём спортивный результат. В этом сезоне фигуристка не просто выступает на достаточно высоком уровне, но и делает это весьма стабильно. Третье место на Кубке России в Сочи, триумфальная победа на Гран-при России, качественные прокаты на командном турнире Кубок Первого канала. Да, было не очень удачное выступление на чемпионате России, но оно не сильно смазало общее впечатление. Очевидно, что сейчас Туктамышева пребывает если не в оптимальной, то близкой к этому форме, чего не скажешь о её основных оппонентках.

Елизавета Туктамышева Александр Вильф/РИА Новости

В каком сейчас состоянии находится Алёна Косторная — вопрос, который мучает абсолютно всех. В последний раз на соревнованиях мы видели действующую чемпионку Европы аж в конце ноября. За те два месяца, что отсутствовала фигуристка, многое могло измениться, но, кажется, это не тот случай. Да и то обстоятельство, что она снялась с очередного (на этот раз развлекательного) турнира, сославшись на то, что ещё не успела восстановиться после коронавируса, которым переболела два месяца назад, не добавляет оптимизма. Поэтому нынешняя Косторная точно не соперница Туктамышевой.

Что же касается её тёзки Нугумановой, которая на чемпионате России сотворила мини-сенсацию, расположившись по итогам турнира на шестой позиции, опередив при этом саму Туктамышеву, то при всём уважении подопечная Евгения Рукавицына пока ещё не готова к таким большим соревнованиям, как чемпионат мира. На предстоящем финале Кубка России ей вряд ли удастся повторить подобный результат хотя бы по той причине, что настрой у Туктамышевой на отбор будет совсем другим.

Если вдруг судьба третьей путёвки будет отдана на откуп федерации, то и здесь подопечная Мишина находится в выигрышном положении. Естественно ФФККР, делая свой выбор, будет отталкиваться от нескольких факторов. Первый — результаты сезона, второй — опыт. В последнем Туктамышевой без каких-либо прикрас нет равных не только в нашей стране, но и, возможно, во всём мире.

Опыт выступления на больших международных стартах (а она, как мы помним, является чемпионкой и мира, и Европы) может стать для Лизы хорошим подспорьем, а для федерации — дополнительным безоговорочным аргументом в отношении того, почему на ЧМ должна поехать именно Туктамышева.