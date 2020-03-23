https://static.news.ru/photo/cb756ee4-6ce0-11ea-b796-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Норвежец Йоханнес Бё заработал больше других биатлонистов за участие в Кубке мира сезона-2019/20.

Бё в прошедшем сезоне выиграл Большой хрустальный глобус и Малый хрустальный глобус в зачёте масс-стартов. Общая сумма призовых норвежского спортсмена составила €330 800.

Вторым по количеству заработанных средств стал француз Мартен Фуркад (€288 650), третьим — его соотечественник Кентен Фийон Майе (€218 200). Из российских спортсменов больше всего призовых заработал Александр Логинов (€120 900).

Apologies, forgot to add 10000 EUR for discipline winners - so it's extra 20k for @martinfkde (IN, SP) and 10 k for @EmilienJck (PU) and JT Boe (MS). https://t.co/lehjPCLktS — Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) March 22, 2020

Ранее сообщалось, что Логинов заработал €46,5 тысячи призовых на чемпионате мира по биатлону, который прошёл в Антхольце. Он завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на ЧМ в Италии, а в гонке преследования российский биатлонист выиграл бронзовую награду, писал NEWS.ru.