Бё в прошедшем сезоне выиграл Большой хрустальный глобус и Малый хрустальный глобус в зачёте масс-стартов. Общая сумма призовых норвежского спортсмена составила €330 800.

Вторым по количеству заработанных средств стал француз Мартен Фуркад (€288 650), третьим — его соотечественник Кентен Фийон Майе (€218 200). Из российских спортсменов больше всего призовых заработал Александр Логинов (€120 900).