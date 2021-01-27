Легкоатлет Сергей Шубенков попался на допинге

https://static.news.ru/photo/853b959c-60ab-11eb-a235-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chadi/Xinhua

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест. Об этом NEWS.ru сообщил источник, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употреблённый допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие (запрещён WADA), который смазывает действие запрещённого препарата. Сейчас Олег Матыцин (министр спорта РФ. — NEWS.ru) отправился в Барнаул (где проживает спортсмен. — NEWS.ru) по этому вопросу. В лёгкой атлетике уже некому выступать, — сказал источник.

По словам источника, эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики Маргарита Пахноцкая уже отправила данную информацию главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, завоевавший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м. Сергей был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он является заслуженным мастером спорта России.

Ранее новым президентом ВФЛА стал Пётр Иванов. Свои кандидатуры на пост президента также выставляли директор студенческих чемпионатов России по лёгкой атлетике Андрей Шляпников, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, писал NEWS.ru.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена в марте 2021 года определиться с количеством легкоатлетов из России, которым позволят выступать на токийской Олимпиаде. Ещё до вызванного пандемией коронавируса переноса Олимпийских игр на 2021 год было принято решение о допуске 10 россиян. В марте рассмотрят новую программу ANA (Authorized Neutral Athletes, допущенные нейтральные атлеты).