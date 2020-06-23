NEWS.ru рассказывает о последних событиях в жизни и карьере Елизаветы Туктамышевой и полностью поддерживает её стремление выделяться из толпы совсем юных претенденток на роль королевы льда.

Что общего между «Спящим ковбоем» и «стюардессой» от Бритни

Фигурное катание оказалось, пожалуй, одним из наиболее пострадавших видов спорта из-за пресловутой пандемии. Коронавирус, напомним, не позволил завершить предыдущий сезон, вынудив сначала отложить, а затем и вовсе отказаться от проведения чемпионата мира в канадском Монреале. А подготовку к новому сезону всерьёз осложнил почти трёхмесячный режим самоизоляции, во время которого фигуристы не имели возможности тренироваться на льду. И каждый по-своему сходил с ума в домашних условиях.

Многим поклонникам фигурного катания со стороны могло показаться, что «громче» и выразительнее всех делала это Елизавета Туктамышева. За достаточно короткий срок чемпионка мира и Европы успела заявить о третьей попытке пробиться на Олимпийские игры, подтвердила информацию о расставании с бойфрендом Андреем Лазукиным, провела необычный эксперимент, пригласив всех желающих в режиме онлайн принять участие в постановке новой произвольной программы. И, конечно же, постоянно «бомбила» социальные сети провокационными постами, то демонстрируя новый купальник, то показывая, как проходят первые заплывы сезона на открытых водоёмах.

Елизавета Туктамышева Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Стоит ли напоминать, что хрупкий, как лёд, и сверхэмоциональный мир поклонников фигурного катания раскололся надвое в восприятии Туктамышевой ещё после её ставшего уже легендарным показательного номера «с раздеванием». Как чуть раньше разделился он на два непримиримых лагеря в противостоянии — во многом искусственном — Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Половина «ледовый стриптиз» Лизы категорически осуждала, другая половина была в восторге от этого мини-шоу и даже требовала продолжения банкета.

Не знаю, возникли ли у кого-то из увидевших этот номер похожие ассоциации, но лично мне сразу вспомнился знаменитый «Спящий ковбой» Игоря Бобрина, ставший настоящим гвоздём показательных выступлений на международных турнирах в 80-е годы прошлого столетия. Если кто из представителей молодого поколения не видел этот шедевр артистизма на льду, сейчас нет проблем отыскать видео в Интернете.

Так вот Туктамышева своей ледовой фантазией на тему трека Бритни Спирс в какой-то степени сотворила нечто подобное. Разумеется, с поправкой на нынешние времена и нравы, не переступив, впрочем, грань между «горячим» и «непристойным». И тем самым, образно говоря, выделилась из толпы.

Ведь что такое современное фигурное катание? Это некий киндер-кибер-фестиваль прыжков и элементов заоблачной сложности. В гонку за количеством оборотов в лутцах, тулупах и акселях вовлечены все: тренеры, родители и, разумеется, сами спортсмены. Точнее, в большей степени спортсменки, многим из которых ещё в куклы играть и играть. Но где там — надо разучивать каскады и накручивать сложность. Только рекордные суммы баллов за технику открывают путь к успеху.

Королева Елизавета и полчища «четверёнок»

Елизавете, это уже факт для всех очевидный, с полчищами юных «четверёнок» (уж извините за неологизм, но как ещё назвать фигуристок, как семечки щёлкающих прыжки в четыре оборота) на этом поле не справиться. Да, у неё в арсенале есть четверной тулуп, но этого недостаточно, чтобы обойти стойких оловянных солдатиков. Туктамышевой в декабре исполнится 24, а применительно к стремительно молодеющему фигурному катанию можно сказать, что «уже 24». Пик карьеры Лизы пришёлся на 2015 год, когда она вслед за европейским первенством выиграла и чемпионат мира. И теперь ей ничего не остаётся, кроме как делать ставку на свой главный козырь — артистизм и яркую индивидуальность.

Может быть, все эти многочисленные «пограничные» фото в соцсетях — лишь попытка королевы Елизаветы подхлестнуть себя, найти новую мотивацию и идеи для успешных выступлений на льду. Творческим личностям присущи подобные способы поиска энергетической подпитки, и не следует их осуждать за игру на грани фола. В конце концов, разве не увеличила Лиза ряды поклонников, предложив им стать соавторами своей новой произвольной программы? И разве кто-то из российских фигуристок ранее решался на такой необычный шаг?

Ещё один шанс Туктамышевой осуществить свою мечту и выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине может, как ни парадоксально, подарить эта длительная пауза, возникшая в фигурном катании из-за пандемии. Никто не знает, как столь долгое отсутствие полноценных тренировок скажется на спортсменах, все ли смогут выйти на свой прежний уровень. А если и смогут, то сколько времени им на это потребуется.

Елизавета Туктамышева Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Элемент непредсказуемости вносит и решение Международного союза конькобежцев (ISU) об изменениях базовой стоимости некоторых прыжков (как видим, мода на поправки добралась и сюда!). Это решение практически сразу после введения было временно заморожено — как раз с учётом последствий пандемии, но в какой-то момент будет вновь активировано. А сей факт тоже может определённым образом перекроить итоговые протоколы различных соревнований, возможно, где-то и сыграв на руку Туктамышевой. Хотя на данный момент главное, чтобы эти соревнования вообще в принципе состоялись.

А для Лизы главное — оставаться собой. Зажигательно танцевать дома и выложенным в соцсети видео заставлять поклонников писать комментарии с советами «уйти в порно». Демонстрировать новые купальники или даже отсутствие оных, прикрывая наготу подушкой. Дразнить публику «стюардессой» на льду или соблазнительницей, открывающей или закрывающей купальный сезон.

Иметь свой неповторимый образ и не сливаться с толпой — это ведь тоже большое достижение, пусть и не поощряемое медалями и кубками. Игорь Бобрин точно не даст соврать.